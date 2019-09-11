2019-09-11T01:46:16+03:00
Звезды

Дима Билан о реванше в Самаре: «Ведутся переговоры – концерт будет обязательно!»

Музыкант изменил ситуацию в свою пользу
Ирина ВИКТОРОВА
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Дима Билан о реванше в Самаре: «Ведутся переговоры – концерт будет обязательно!»Дима Билан о реванше в Самаре: «Ведутся переговоры – концерт будет обязательно!»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Дмитрий Билан приехал на премию «Человек года GQ» при полном параде. Журналисты тут же атаковали музыканта вопросом о его новом парфюме: «Что за необычный запах? Это что-то очень дорогое?»

«Духи называются Sahar. Это что-то очень новое и необычное», - объяснил Билан.

Многие подходили к Дмитрию Билану, чтобы поддержать его после скандального концерта в Самаре, особенно после того, как музыкант записал видео, где искренне признал свою ошибку.

Напомним, что на днях в Самаре у Димы был не очень удачный концерт - он выступал на Дне города, порой забывая слова собственных песен. Артист записал видео и разместил его на свой странице в социальных сетях: Дмитрий извинился за то, что выступал в состоянии алкогольного опьянения, и обещал подарить жителям Самары еще один бесплатный концерт, детскую площадку, а местной больнице - медоборудование.

На церемонию «Человек года» музыкант приехал при полном параде Фото: Instagram.com

На церемонию «Человек года» музыкант приехал при полном парадеФото: Instagram.com

Поэтому перед началом премии «Человек года» мы поинтересовались у Дмитрия Билана: есть ли новости насчет концерта в Самаре, точно ли он будет.

«Ведутся переговоры, концерт обязательно произойдет. Концерт будет обязательно. Все, что я говорил в этом ролике - обязательно все исполнится. Считаю, что люди имеют право ошибаться, абсолютно точно - тогда они люди. Иначе что - инопланетяне? Я очень благодарен всем, кто меня поддержал», - сказал Билан.

Кстати, музыкант был очень рад побывать в Московской консерватории, где проходила церемония: «Я ходил на концерты в этот зал, еще начиная с 1999 – 2000 годов, где пели такие дивы, как Ольга Бородина, Мария Гулегина, симфонической музыки было море, потом уже был Теодор Курентзис, и мы на самой верхотуре – балконе сидели по студенческим билетам с друзьями из моего гнесинского курса! И когда-то я тоже мечтал туда поступать, но вот выбрал другой путь не менее сложный!»

Отметим, что в этот вечер Дима Билан даже близко не подходил к бару с алкогольными напитками и коктейлями. Во время фуршета перед началом церемонии он выбрал себе местечко у бара с безалкогольными напитками – соками и водой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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