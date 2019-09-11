Отставка Джона Болтона с поста помощника президента по вопросам национальной безопасности не влечет за собой никаких последствий ни для отношений между США и Россией, ни для отношений США с остальным миром.

Маски дипломатии давно уже сброшены, и миром правит экономическая целесообразность. Здесь США играют роль самого большого должника с объемом внешнего долга в 22,5 трлн долларов и одновременно — самой агрессивной державы на планете. Как говорится — мы, конечно, должны, но попробуй отними.

На смену Болтону придет тот ещё ястреб Чарльз Капперман — бывший сотрудник и наверняка лоббист интересов Lockheed Martin и Boeing, а также член команды Рональда Рейгана. Так что роль «империи зла» будет по-прежнему отведена России.

В этой связи удивляют многочисленные эксперты и журналисты, которые всерьез рассуждают про потепление отношений между нашими государствами. Да, мне бы тоже этого очень хотелось, но Капперман это лишь винтик (в лучшем случае — талантливый лоббист) в машине, которая очень хорошо знает, в каком направлении от России надо двигаться.

Все это геополитическое хулиганство умножается на импульсивность Трампа, который увольняет своих менеджеров через Твиттер, не позволяя им сохранить лицо. Но даже если на смену Трампу придет Байден, долг и бюджет на военные расходы продолжат расти, в то время как амбиции и лоббизм производителей оружия будут требовать все новых поводов для победоносных демократических войн.

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