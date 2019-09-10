2019-09-10T23:43:44+03:00
В мире

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал «дело кремлёвского агента ЦРУ» и отставку Болтона

В Белом доме прошёл совместный брифинг глав Госдепа и Минфина США
Алексей ОСИПОВ
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Во вторник руководитель внешнеполитического ведомства США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин провели совместный брифинг — почти сразу после того, как президент Дональд Трамп объявил об увольнении своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Встреча с журналистами была краткой, но насыщенной. Разумеется, всех интересовала причина, по которой Болтон потерял пост.

Помпео был, как и положено, дипломатичен, уклонившись от деталей и сказав лишь, что «увольнение советника — прерогатива главы государства». Госсекретарь также не стал скрывать, что и у него самого были разногласия с Болтоном — но это не мешало работе Госдепа. Более того, отставка Болтона «не стала сюрпризом» для Помпео.

Глава Госдепа также назвал «неверной» информацию, которую распространяют СМИ в отношении «высокопоставленного российского чиновника-перебежчика, работавшего на американскую разведку». Впрочем, в чём именно информация «не верна», он не уточнил.

Мнучин же акцентировал внимание на том, что внешняя политика США не творится одним человеком. Тем самым дав понять: позиция США по принципиальным вопросам не претерпит изменений после ухода Болтона.

На том и закончили. Стоит также отметить, что при нынешней администрации США это крайне редкий случай, когда подобный брифинг проводит именно Белый дом, а не Государственный департамент. Вашингтон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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