Чайка врезалась в самолет при посадке в "Шереметьево": трагедии удалось избежать

В аэропорту "Шереметьево" чуть было не случалась очередная трагедия. Крупный баклан на огромной скорости врезался в летевший из Алма-Аты пассажирский самолет, который заходил на посадку.

Сотрудники аэропорта обнаружили птицу лишь после приземления лайнера. Она застряла под стойкой шасси. Судя по кадрам с места инцидента, чайке удалось выжить. Вероятнее всего, пострадало лишь ее крыло.

Сам самолет, согласно данным специализированного портала Flightradar24, также не получил никаких повреждений, поскольку уже через час отправился дальше по маршруту - в Лиссабон.

Лайнер летел из Алма-Аты в Москву

К слову, все произошло еще во вторник, 10 сентября, около 18:00. Согласно данным источника "КП", птица влетела в Боинг 737-800 российской авиакомпании вскоре после того, как он выпустил шасси.

Сайт kp.ru писал, что в начале августа лайнер "Уральских авиалиний" вынужден был совершить жесткую посадку в кукурузном поле всего несколько минут после вылета из "Жуковского". В двигатели самолета попала целая стая чаек, и агрегаты отказали.

Пилот совершил настоящее чудо и обошлось без жертв, но власти решили, что нельзя недооценивать опасность птиц для авиаперевозок, и начали принимать активные меры для предотвращения подобных инцидентов.