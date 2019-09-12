«Полупрозрачное платье и никакого перца!»: стали известны новые подробности свадьбы Собчак и Богомолова

300 гостей и свадьба в атмосфере роскоши в Петровском пассаже. Такое ощущение, что замуж выходит Анастасия Волочкова, а не её заклятая подруга Ксения Собчак.

Напомним: банкет телеведущая и её жених режиссёр Константин Богомолов бесстрашно запланировали на пятницу 13-е. Мол, мы люди прогрессивные, чертовщины не боимся. В недавнем интервью журналу «Татлер» Собчак огорошила признанием, что накануне торжества они с Богомоловым обвенчаются. Тут светские сплетники сразу вспомнили, что недавно Константин крестился. Не исключено, что готовился к последующему таинству.

Прошлый свадебный наряд Ксении СобчакФото: Евгения ГУСЕВА

Поначалу жених и невеста скрывали от гостей место проведения банкета, мол, сообщим день в день. Но потом разослали приглашённым новые онлайн-открытки с указанием столичного Петровского пассажа. Правда, многие не исключают, что в последний момент Ксения может поменять его на другое более удобное место. Петровский пассаж хоть и роскошен, но свадьбу на 300 гостей там устроить весьма непросто — кругом бутики и парфюмерные прилавки. Да, есть кафешка, но она совсем крошечная, в ней такая большая свадьба не поместится. Впрочем, умелые декораторы могут пошаманить даже с таким сложным пространством. Однако накануне торжества приготовлений никаких в торговом комплексе не наблюдалось, а в «Комсомолке» стали раздаваться звонки от желающих продать реальное место свадьбы за кругленькую сумму. Так что запасаемся попкорном.

Лук под запретом

Учитывая специфику ресторана, который будет обеспечивать свадебный кейтеринг, в меню будут преимущественно блюда итальянской и европейской кухни.

Наверняка поварам давно уже разослали райдер Собчак, в котором жирным шрифтом прописаны запрещённые продукты, которые Ксения на дух не переносит:

«Если овощной салат (огурцы, помидоры, редис, авокадо), то без лука! Без болгарского перца! Если грибы, то тоже без лука!»

Зато Ксения уважает курицу в любом виде и картофель.

«Цыплёнок жареный с кетчупом (или томатным соусом наподобие сацебели) или куриные котлеты; жареный картофель с грибами по-домашнему (или пюре) или картофельные драники со сметаной», — таковы кулинарные запросы звезды.

Пуфик за два миллиона, половник за 150 тысяч

Расходы по аренде помещения и банкету, как уже писала «КП», берут на себя владельцы торгового комплекса и ресторации, которая будет обслуживать праздник.

Судя по всему, у Ксении будет два свадебных платьяФото: Алина ЧЕРНОВА

Собчак и Богомолов расплатятся со спонсорами на бартерной основе: рекламой в соцсетях и в дружественных им СМИ.

Подарки гостям предложено выбрать из «листа желаний» Ксении, который невеста оставила в том же торговом комплексе. По запросу он высылается приглашённым. В списке желаемых подарков в основном мебель и другие детали домашнего интерьера: пуфик почти за два миллиона рублей, софа за 800 тысяч. И по мелочи: ложка за 70 тысяч, половник за 150 тысяч рублей.

Калашникова примерила платье невесты

Судя по всему, у Ксении будет два свадебных платья. Одно для венчания и регистрации, другое для банкета.

В интервью «Татлеру» Собчак призналась, что один из нарядов (вероятно тот, в котором теледива пойдет под венец) ей сшил бренд Edem.

На сайте подобный кутюрный наряд из тонкого кружева шантильи стоит около 500 тысяч рублей.

Другие источники утверждают, что Собчак выбрала для банкета свадебное платье израильского модельера Galia Lahav. Мол, этот наряд бренд ей предоставляет по бартеру.

Накануне свадьбы Собчак в салоне, где телеведущая присмотрела платье, побывала певица и звезда ток-шоу, бывшая невеста Прохора Шаляпина Анна Калашникова.

В свадебном салоне недавно побывала и Анна КалашниковаФото: Алина ЧЕРНОВА

— Приценивалась к свадебным платьям, зашла в салон, где, как выяснилось, выбрала наряд невесты Ксюша Собчак, — делится с «КП» Анна Калашникова. — На все мои расспросы про свадьбу Ксении консультанты салона говорили: «Это большой секрет!» Но знакомые, которые являются постоянными клиентами бутика, рассказали, что Ксюша выбрала платье именно там. Я примерила наряд от того же израильского дизайнера за 700 тысяч рублей. Оно почти такое же, как у Ксюши: открытый лиф, легкое кружево цвета шампань с роскошной вышивкой ручной работы, с длинным шлейфом, но только без блестящего напыления и бретелей. Единственное — оно полупрозрачное, немного просвечивает. Под него надо либо подъюбник подобрать, либо элегантное боди. Но думаю, на прекрасной спортивной фигуре Ксении этот свадебный наряд будет смотреться идеально.

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