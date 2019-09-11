Богомолов пригласил на свадьбу с Собчак бывшую жену

Для бракосочетания Ксения выбрала «роковую дату» - 13 сентября, пятницу. Собчак любит эпатировать и не боится суеверий.

Светские львицы и бизнесмены

Приглашения на банкет получили почти 300 человек. Среди них много публичных людей - Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст с женой Софьей (она снималась у Богомолова в сериале «Содержанки»). А еще Рената Литвинова с певицей Земфирой. Приглашена бывшая жена Шнура Матильда и другие подружки Собчак - дизайнер Ульяна Сергеенко, светская львица Ульяна Цейтлина.

- Придут оба брата Верники, а Игорь Верник, как мне сказали, будет вести свадьбу как тамада, - рассказала «КП» знакомая Собчак.

- Да, я иду на свадьбу Кости Богомолова, он мой хороший друг. Поздравлю, пожелаю ему счастья. Но детали торжества пока не имею права рассказывать. Секрет! - заявил «КП» Игорь Верник.

- Вдова Табакова Марина Зудина тоже среди приглашенных, - рассказала одна из знакомых Богомолова. - Многих артистов, которые были связаны с ним по работе, играют в его спектаклях, Костя позвал. В общем, ожидается очень гламурная тусовка.

На торжество ждут ряд чиновников, в том числе руководителей крупных корпораций.

- Приглашение отправлено Сергею Чемезову, главе «Рос-теха», - сказал «КП» источник. - А также бывшей гламурной арестантке Евгении Васильевой (с которой Собчак в свое время делала интервью, когда та сидела под домашним арестом). Возможно, она придет с Сердюковым.

Гостям рассылались приглашения, но место проведения торжества новобрачные обещали сообщить в день свадьбы. Опасались вездесущих папарацци.

- Я звонила Косте, и он сказал, что они с Ксенией думали, где лучше проводить свадьбу, - возможно, в закрытом клубе в Барвихе на Рублевке, - рассказала «КП» знакомая Богомолова. - Или все же согласятся принять предложение друга Ксении Михаила Куснировича. Он владелец сети «Боско». Узнав, что Ксюша собралась замуж, он предложил ей свои услуги - взять на себя организацию свадебного торжества в качестве подарка молодым. В таком случае свадьба пройдет в московском респектабельном кафе «Боско», что в «Петровском пассаже». По моим сведениям, именно там и будет торжество.

«Комсомолка» позвонила Михаилу Куснировичу, владельцу компании Bosco di Ciliegi.

- Да, я, конечно же, буду на свадьбе Ксении, с которой мы давно друг друга знаем, и ее поздравлю, - рассказал «КП» бизнесмен.

- Говорят, вы оплачиваете и дарите ей торжество?

- Мне приятно поздравить Ксению, желаю ей счастья, но я не уполномочен давать информацию в прессу по поводу подробностей торжества.

Наряд невесты держится в секрете. Известно, что вместо фаты у Ксении будет веночек из цветов.

xenia_sobchak За свадебные хлопоты Богомолов и Собчак расплатятся бартером

Жених к свадьбе похудел

- Богомолова я знаю давно, - рассказала «КП» его знакомая. - Недавно его видела. Он счастливый, довольный. Говорит, что похудел на 18 килограммов к свадьбе. Глаза светятся. Костя, когда еще все гадали, правда ли у него роман с Собчак, пришел ко мне в гости и все рассказал. Сказал, что хочет сделать Ксюше предложение в тот день, когда она получит документы о разводе. Ждал, когда она разведется с Виторганом. Так и сделал.

Я с бывшей его женой, актрисой Дашей Мороз, дружу. И до последнего мне было странно, что Костя выбрал Собчак. Но он сейчас такой воодушевленный. Прямо воспрял!

- А брошенная Дарья Мороз несчастна?

- Нет! Она сама с ним развелась и счастлива за него. У нее с Костей хорошие отношения. Она продолжает с ним работать. У них общий ребенок, дочка. Он Дашу и на свою свадьбу с Собчак пригласил. Но она мне сказала, что, скорее всего, не пойдет, хотя и очень рада за бывшего мужа.

Выглядит Даша прекрасно, расцвела после того, как его прогнала. Костя - человек своеобразный. И у него всегда есть поклонницы, которые им восхищаются. Ему по сей день звонят девочки, которые мечтают стать звездами, у него сыграть. Сама слышала, как девица к нему клеилась со словами «милый». А он не против женского внимания. А теперь еще и худрук театра, с положением! Да к нему теперь будут просто липнуть актрисы молодые.

Мне кажется, что Костя такой человек, который ничего не делает просто так. Кто его знал до Собчак?! А сейчас он известен всем. И занял пост худрука театра. Правда, он говорит, что любит Ксению.

- Богомолов даже пострадал за любовь: Виторган ему нос сломал…

- Костя рассказывал всем, что у него перелом какой-то был. Но это не факт. Моя подружка репетировала с ним на следующий день. И говорит, что ни синяка, ни ссадин не было. Это странно. Когда у меня был перелом носа, я месяц в гипсе ходила. И такие были синяки, что ужас.

Обида отставника

Если бывшая жена Богомолова рада за новое счастье экс-супруга и даже приглашена на свадьбу, то с актером Максимом Виторганом (к слову, довольно посредственным) не так все просто. Похоже, он еще не готов радоваться бракосочетанию бывшей жены и дружить семьями. Муж в отставке под одним из постов Ксении в Инстаграме о том, что звезды в своих сетях могут приукрасить действительность, оставил такое сообщение: «Очень точно, Ксюш. А кто-то полгода рассказывает сказки про сломанный нос, который никто не видел, чтобы казаться не тем, чем является. Но... мы же рождены, чтоб сказку сделать былью, да?»

КОШЕЛЕК

Застолье за 12 миллионов рублей

- Весь день 13 сентября торговый центр «Петровский пассаж» будет работать. Бутики закроются около пяти. Вечером у нас тут будет свадьба Собчак, - рассказала «КП» официантка из кафе, расположенного на территории комплекса.

- Разместить большой банкет на 300 гостей на такой площадке будет сложно, - считает телевизионный продюсер Алина Красная. - Там ведь нет большого ресторана, одни бутики и небольшое кафе. Видимо, свадьба пройдет в формате фуршета - шампанское, деликатесные закуски, десерты. Уберут парфюмерные лавки из прохода для размещения гостей. Плюс флористы задекорируют пространство цветочными композициями.

- Константин и Ксения подошли к свадьбе творчески. Это будет настоящий мини-спектакль под аккомпанемент классических музыкантов, - рассказали «Комсомолке» друзья Константина Богомолова.

- В том заведении, где у Ксении будет торжество, очень дорогой ценник на свадебный банкет - 40 тысяч на человека. С учетом количества приглашенных только застолье обойдется молодоженам в 12 млн рублей, - рассказал «КП» генеральный директор концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ» Евгений Морозов. - Я уж не говорю про аренду помещения, которое будет полностью закрыто под эту свадьбу. Добавьте еще к этому декорирование зала и услуги флориста. Это еще как минимум 4 млн рублей. Но, скорее всего, молодоженам не придется раскошеливаться на праздник. Думаю, финансовую сторону торжества Собчак возьмут на себя ее влиятельные друзья.

Подруги Ксении согласны с мнением звездного продюсера. Правда, поделились небольшим уточнением: за свадебные хлопоты Богомолов и Собчак якобы расплатятся бартером. Мол, Ксюша уже пару месяцев активно пиарит спонсоров торжества в своем Инстаграме.

Игорь ПОЛЯКОВ.

СЛУХИ

Невеста беременна?

Тем временем в тусовке все обсуждают: беременна ли сейчас Собчак? Сергей Шнуров в своем Инстаграме написал о Ксении - «снова мама», и многие приняли это как намек на ее интересное положение.

Собчак сняла фильм о трагедии в Беслане, и на видео поклонники рассмотрели у нее живот. Но непонятно: то ли это правда беременность, то ли невеста на время забросила упражнения и плотно поела. Фото: Скриншот видео

Блогер Лена Миро в категоричной форме объявила: Собчак - на сносях. «Это свадьба по залету», - уверяет она.

Собчак любит интриговать. Недавно она перешла на широкие балахоны и заявила, что хотела бы родить еще ребенка. А в программе «Секрет на миллион» рассказала, что строит новый загородный дом с двумя детскими. Цена нового особняка - 15 млн руб. Сейчас там завершаются отделочные работы. В компании Honka, которая возводила Ксении этот коттедж, «Комсомолке» пояснили, что заказ от Собчак был такой: одна детская для мальчика, а вторая - для девочки, в светлых тонах.

Мы позвонили маме Собчак Людмиле Нарусовой.

- Людмила Борисовна, вас можно поздравить - скоро станете второй раз бабушкой?

- Спасибо.

- Говорят, что Ксения родит дочку.

- Я это не комментирую.

- В прошлом году, когда ходили слухи о второй беременности Ксении, я вам позвонила за комментарием и вы сразу категорично сказали: это неправда. А сейчас?

- А сейчас я не хочу, чтобы этот вопрос обсуждался. Вопросы к Ксении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/720116" frameborder="0"></iframe> Собчак и Богомолов почти поцеловались.

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