2019-09-12T22:39:53+03:00
Происшествия

"Папа очень плохо себя чувствует": Никас Сафронов пострадал в аварии по пути на вечер памяти Аллы Вербер

У художника подозрение на смещение шейного позвонка
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Сафронов торопился в Барвиху на вечер памяти Аллы ВерберСафронов торопился в Барвиху на вечер памяти Аллы ВерберФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублево-Успенском шоссе. В его «Рэндж Ровер» въехала «Киа», серьезно никто не пострадал. Творец торопился в Барвиху на вечер памяти Аллы Вербер — сегодня 40 дней со дня смерти фэшн-директора ЦУМа.

— В 20:30 здесь самый большой трафик. Я ехал в потоке, и тут сзади кто-то ударил, — рассказывает Никас. — Это произошло где-то на третьем километре шоссе. В машине сработала служба ГЛОНАСС, с нами сразу же связались и спросили, какая помощь нужна.

По словам художника, полиция приехала быстро и действовала профессионально. Серьёзная медицинская помощь, к счастью, не потребовалась.

— На самом деле папа очень плохо себя чувствует, — признаётся сын художника Лукас. — Когда машина въехала, папу дернуло. Возможно, у него смещение шейного позвонка. Сейчас ждём «скорую помощь».

У пассажира внедорожника подозрение на сотрясение мозга. Он жалуется на головокружение.

О личности водителя «Киа» ничего не известно. По предварительной информации, он был трезв. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Фэшн-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла 6 августа в Италии. Вербер скончалась от инфаркта на фоне анафилактического шока, сепсиса и отказа органов. Ей был 61 год.

Никас Сафронов попал в аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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