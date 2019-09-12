"Папа очень плохо себя чувствует": Никас Сафронов пострадал в аварии по пути на вечер памяти Аллы Вербер

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублево-Успенском шоссе. В его «Рэндж Ровер» въехала «Киа», серьезно никто не пострадал. Творец торопился в Барвиху на вечер памяти Аллы Вербер — сегодня 40 дней со дня смерти фэшн-директора ЦУМа.

— В 20:30 здесь самый большой трафик. Я ехал в потоке, и тут сзади кто-то ударил, — рассказывает Никас. — Это произошло где-то на третьем километре шоссе. В машине сработала служба ГЛОНАСС, с нами сразу же связались и спросили, какая помощь нужна.

По словам художника, полиция приехала быстро и действовала профессионально. Серьёзная медицинская помощь, к счастью, не потребовалась.

— На самом деле папа очень плохо себя чувствует, — признаётся сын художника Лукас. — Когда машина въехала, папу дернуло. Возможно, у него смещение шейного позвонка. Сейчас ждём «скорую помощь».

У пассажира внедорожника подозрение на сотрясение мозга. Он жалуется на головокружение.

О личности водителя «Киа» ничего не известно. По предварительной информации, он был трезв. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Фэшн-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла 6 августа в Италии. Вербер скончалась от инфаркта на фоне анафилактического шока, сепсиса и отказа органов. Ей был 61 год.