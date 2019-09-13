Джеки Чан рассказал, почему не смог приехать в Россию

Вот и готово долгожданное продолжение нашумевшего фэнтези «Вий 3D», вышедшего на экраны в 2014 году. Новую картину – «Тайна печати дракона» - будут показывать в кинотеатрах с 19 сентября.

А пока все звезды собрались на премьеру. Фильм представляли продюсер Сергей Сельянов, режиссер Олег Степченко, исполнители главных ролей Анна Чурина, Юрий Колокольников, Александр Робак. Посмотреть кино пришли Юлия Снигирь, Елена Захарова, Екатерина и Александр Стриженовы, Рената Пиотровски, Наталья Лесниковская, Алена Чехова, Клим Шипенко, Владислав Флярковский, Джаник Файзиев, Анастасия Меськова, Вячеслав Тельнов, Светлана Дрыга, Мария Лисовая.

Юрий Колокольников, Анна Чурина, Сергей Сельянов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Снигирь.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Некоторые знаменитости привели детишек: Анна Чурина пришла с дочерью Ксенией, которая, кстати, снялась в эпизоде картины, Юрий Колокольников привел дочерей Таисию и Софию, как бы подчеркивая семейность картины: будет интересно и взрослым, и ребятам.

Анна Чурина с дочерью Ксенией.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юрий Колокольников с дочерьми.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первая часть саги – «Вий 3D» - стала рекордсменом российского проката: она впервые собрала более миллиарда рублей. Вторая серия обещает повторить успех первой и еще более претендует на глобализм: съемки фильма проходили в Чехии, Китае и России. В работе приняли участие более 540 человек из 10 стран.

Кроме упомянутых российских звезд, а также уже знакомых зрителю Джейсона Флеминга и Чарльза Дэнса, мы увидим в картине мировых знаменитостей – причем в довольно непривычных образах. Джеки Чана с длинными седыми волосами, Арнольда Шварценеггера в пышных усах, Рутгера Хауэра в образе британского посла. Для Хауэра участие в «Тайной печати» стало последней киноработой. Актер ушел из жизни в июле этого года.

Судья - последняя роль Рутгера Хауэра. Фото: Кадр из фильма

Сюжет картины захватывает с первых минут: ученый-картограф Джонатан Грин (Джейсон Флеминг) попадает в густую переделку. Он оказывается в тюрьме, знакомится с русским царем Петром Первым (Юрий Колокольников) и получает у него задание отправиться на Дальний восток, чтобы составить географическую карту региона. Однако по дороге сворачивает в Китай, где попадает в водоворот мистических событий. Мы уже писали о том, как снимался фильм, как художники работали над созданием Дракона (самого зрелищного и технически сложного персонажа), а также – что говорят о своих личных впечатлениях о работе мировые звезды Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер.

Юрий Колокольников выступил в роли Петра I. Фото: Кадр из фильма

Кинообщественность очень ждала, что Джеки Чан приедет на премьеру «Тайны печати дракона». Артист и в самом деле собирался, обещал, но вдруг отменил поездку. О причинах он рассказал в видеообращении в соцсетях:

- Привет, Россия! Я искренне прошу прощения, что не смог приехать в Москву. У нас в Китае сейчас очень активно идет подготовка к праздничному концерту в честь 70-летия образования КНР. Мы каждый день репетируем, поэтому меня не отпустили. Но я надеюсь, что скоро я смогу приехать и увидеться со всеми вами! Спасибо! Люблю вас всех!

Джеки Чан: Я надеюсь, что скоро приеду в Москву .

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