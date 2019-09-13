2019-09-13T01:22:36+03:00
Звезды

"Моя любовь и сладость": Венсан Кассель обратился к дочери от Моники Беллуччи

Деве Кассель исполнилось 15 лет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дева очень похожа на свою знаменитую маму.Дева очень похожа на свою знаменитую маму.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Венсан Кассель души не чает в своих детей. Многодетный отец трепетно относится не только к малышке Амазони, которую ему родила модель Тина Кунаки. 52-летний актер близок с дочерьми от актрисы Моники Беллуччи - 15-летней Девой и девятилетней Леони. К старшей звезда "Транса" обратился в своем блоге.

Деве Кассель исполнилось 15 лет. Счастливый отец разместил в честь наследницы ее фото, на котором дочка открыла рот от удивления.

vincentcasselvincentcassel
Mon amour, ma douceur...
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"Моя любовь, моя сладость, мой литовец, мой римлянин, моя парижанка, моя дочь. С днем рождения, любовь моя. Я люблю тебя больше всего на свете", - обратился он к Деве, которая, к слову, растет настоящей красавицей.

Она очень похожа на маму Монику Беллуччи. Девочка строит карьеру модели, чему способствуют ее звездные родители. Так, несколько месяцев назад она снялась в рекламе Dolce&Gabbana. Фотосессия проходила на узких улочках живописного итальянского городка Равелло.

Напомним, Моника Беллуччи и Венсан Кассель были женаты 14 лет. Пара рассталась в 2013 году. До свадьбы актриса встречалась с Касселем пять лет. Всего их отношения длились 19 лет. О причинах развода они никогда не рассказывали. По словам осведомленных источников, в отношениях супругов всегда было много свободы, которой Кассель беззастенчиво пользовался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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