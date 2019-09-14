2019-09-14T16:38:46+03:00
Звезды

«Думали, живот накладной» : Коллеги больной Заворотнюк рассказали о ее беременности

Дочь Мила появилась в семье актрисы год назад
Игорь ПОЛЯКОВ
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Анастасия Заворотнюк мечтала подарить мужу Петру Чернышеву ребенка.Анастасия Заворотнюк мечтала подарить мужу Петру Чернышеву ребенка.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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После роли няни Вики на Анастасию Заворотнюк обрушилась безумная слава. В период съёмок и громких романов Насти с Жигуновым и ее нынешним мужем фигуристом Петром Чернышевым редкая полоса светской хроники обходилась без отчета о личной жизни актрисы. Папарацци ходили по пятам за Заворотнюк и ее спутниками. Но испытание славой актриса выдержала, всегда вела себя достойно, не скандалила.

Потом закончился сериал и роман с Жигуновым, у Анастасии, связавшей себя узами брака с Чернышевым, начался штиль в личной жизни и безработица. Новые роли желаемого успеха, увы, не принесли. И даже авторский проект на одном из федеральных каналов прошёл с низким рейтингом. Потом грянул кризис и начались проблемы с валютным кредитом, взятым в банке на покупку загородного дома. Суды и отсутствие новых звёздных ролей не добавляли Анастасии оптимизма. Однако рядом был любимый муж и мечта подарить ему долгожданного ребёнка. Год назад эта мечта сбылась, у Анастасии и Петра появилась общая дочь Мила. Для Заворотнюк это был третий ребёнок, а для фигуриста - первый.

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Мы хотим сказать вам всем огромное спасибо за поздравления и тёплые пожелания, за каждое позитивное и доброе послание в адрес нашей семьи! Мы ценим. Пусть в ваших домах и семьях всегда живут любовь, радость и счастье!
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- Я старалась держать все в тайне и просто исчезла на время, - рассказала Заворотнюк в интервью Светлане Бондарчук. - Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня все активно начнут жалеть. Я не делала фотографий во время беременности. Я никого не сужу, но лично для меня это неприемлемо. Это такой интимный момент.

Сейчас, когда ходят устойчивые слухи о раке мозга, с которым борется актриса, все винят ЭКО, которое якобы Заворотнюк сделала, чтобы снова стать мамой.

Есть неподтвержденная версия, что актриса прошла курс гормональной терапии и отдала суррогатной матери свою яйцеклетку. Мол, гормональная терапия могла спровоцировать недуг красавицы.

- Многие думали, что Настя рожала не сама. Якобы беременной ее никто не видел, а значит, живот был накладной, - рассказывают в разговоре с «КП» о последней беременности актрисы ее коллега. - Но я случайно встретил Настю и Петра в тот период в известном центре планирования беременности. Живот у Заворотнюк был. Приличный такой. Она за время беременности заметно прибавила в весе. Живот не был похож на накладной. Они выходили от врача, счастливый Петя гладил Настю по животу. Это не было похоже на фикцию. Вряд ли они играли на публику.

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Счастье - это когда рядом все самые главные. Моя дорогая мамочка, самый лучший муж, мои такие разные и бесконечно любимые дети.
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Анонимные сообщения о госпитализации Анастасии Заворотнюк и ее тяжелом состоянии, увы, получили подтверждение. Накануне Андрей Разин созвонился с медиками, чтобы проведать актрису в больницу, но к ней никого не пускают (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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