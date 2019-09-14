«Ее сгубило омоложение стволовыми клетками»: продюсер «Ласкового мая» рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Анонимные сообщения о госпитализации Анастасии Заворотнюк и ее тяжелом состоянии, увы, получили подтверждение. Накануне Андрей Разин созвонился с медиками, чтобы проведать актрису в больницу, но к ней никого не пускают.

- Мы с Настей неоднократно снимались в телепрограммах, вместе выступали – ничего удивительного, мы часто приглашали артистов ведущими на концерты «Ласкового мая», - рассказал продюсер kp.ruо своем знакомстве с 48-летней артисткой. - Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: «Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь - за ней будущее». Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми.

По мнению Разина, именно эта методика и подкосила здоровье Заворотнюк. Кроме того, сказался стресс от многолетней истории с долгами по ипотеке.

Так Анастасия Заворотнюк выглядела на заре своей звездной карьеры...Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Настя очень хороший человек, всегда сама пробивается, не боится рисковать, - продолжает Разин. - Раньше, помню, крутилась сама – пыталась какой-то бизнес открывать, брала кредиты. У нее такой характер: все взваливает на свои хрупкие плечи. Никогда не забуду, как мы с ней разговаривали однажды, я все спрашивал – «Чего тебя в Жигунове не устраивает?». А она так и не смогла объяснить – ну вот не то, и все. А как только Настя начала встречаться с фигуристом – будущим мужем, она как будто ожила, очень хотела создать семью. И опять все взяла в свои руки, и опять неудача с кредитом, и опять она впала в панику. Думаю, что эти нервы сильно подкосили ее здоровье. У Насти ведь ситуация примерно как у Жени Белоусова – у него была аневризма в мозге, нервничать категорически было нельзя.

О болезни актрисы продюсер узнал полгода назад от ее коллег:

- Тогда уже она жаловалась на плохое самочувствие. А в Польше все ускорилось – это же молниеносно развивается, спасения практически нет. Она сейчас в коме, без сознания, никого туда не допускают, кроме мужа. Я вчера позвонил врачам, которые ее наблюдают, спросил - можно навестить? Говорят, нет – мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия – отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны.

... С годами актриса только молодела благодаря специальным процедурам.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Конечно, семья Анастасии скрывает, не хочет, чтобы их беспокоили в такой момент. К тому же, она изменилась – никто не узнает. Помните Жанну Фриске? Такая же ситуация. Белоусов выглядел лучше, потому что у него все молниеносно случилось. А когда это продолжается несколько месяцев, и здоровье продолжает ухудшаться…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728749" frameborder="0"></iframe> Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

Помню, как мы делали последний концерт Елены Образцовой. Она говорит: «Андрюшка, вот я сейчас сажусь в машину, еду в аэропорт, лечу в Германию – и сдохну там». Я говорю – «Да что вы несете?!». Сидит, улыбается, только концерт дала. Вобщем, поругал ее, а через два месяца ее не стало. И хоронили в закрытом гробу, чтобы не видели люди, во что болезнь ее превратила в считанные дни.

Вот и Настя давно понимала, что это все. Это такой же диагноз, как у Хворостовкого, и как у Фриске (у этих артистов выявили редкий вид рака мозга – глиобластому). И родные ее готовятся к уходу. Это очень страшно. Она так радовалась рождению дочки, все только начало налаживаться…

razin_andrei_lm Группа Ласковый май очень молится за Анастасию Заворотнюк. Мы, вместе с семьей Насти, переживаем за неё.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/732049" frameborder="0"></iframe> Андрей Разин рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк.Алена МАРТЫНОВА

«У Анастасии Заворотнюк рак мозга, вызванный ЭКО!» Разбираемся, что в информации про актрису правда, а что фейк 00:00 00:00

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