2019-09-02T12:17:02+03:00
Звезды

Долг погашен, выезд за границу открыт: судебные приставы отозвали иск против Анастасии Заворотнюк

Артистка наконец полностью расквиталась с ипотечной кабалой
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Актриса давно выплатила все штрафы, а ограничения сняли только сейчас.Актриса давно выплатила все штрафы, а ограничения сняли только сейчас.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

2 сентября в суде должны были рассматривать иск судебных приставов Тропарево-Никулинского района к Анастасии Заворотнюк. Госслужащие просили ограничить актрисе выезд за рубеж из-за долга в 1,6 млн рублей - исполнительский сбор, который выставляют за неисполнение в срок решения суда. Это «хвост», оставшийся после скандальной истории с просрочками по валютной ипотеке. Напомним, Заворотнюк брала в банке займ в пол-миллиона долларов на покупку загородного дома площадью 900 «квадратов», но из-за подскочившего курса не смогла вносить платежи вовремя, понеслись проценты и штрафы. К счастью, в прошлом году «няня Вика» наконец рассчиталась с ипотекой, а сегодня приставы отозвали свой иск о требовании исполнительского сбора.

- Это было ожидаемо, - рассказал kp.ru адвокат Анастасии Виктор Пастернак. - Ведь актриса давно заплатила всю необходимую сумму. Но на сайте ФССП информация обновляется не сразу, вот долг и висел какое-то время. Когда стало понятно, что он оплачен, судебные приставы направили в суд заявление об отзыве иска, которое было удовлетворено. Нам не пришлось обивать пороги.

Теперь, когда ограничение на выезд за рубеж актрисе не грозит, она может спокойно лететь в США, куда сейчас оформляет визу младшей дочери Миле. Напомним, в последнее время артистке приходится отменять спектакли — как уверяет ее пресс-служба, именно из-за занятости документами. Между тем, в СМИ просочилась информация о тяжелой болезни Анастасии — якобы после рождения дочери в 47 лет с помощью процедуры ЭКО у Заворотнюк обнаружили рак мозга. На публике актриса не появляется с апреля, а недавно на фоне слухов о болезни в Москву из США переехала ее старшая дочь Анна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анастасия Заворотнюк пообещала откровенно рассказать о своей болезни

Концертный директор актрисы Стас Христов сейчас ведет переговоры с одним из ведущих федеральных каналов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анастасия Заворотнюк: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Лавров: Вашингтон не намерен возвращаться к ДРСМД
Россиянам предсказали новый раунд банкротства авиакомпаний
Путин поздравил президента Вьетнама с Днём независимости страны
Лавров: Запад проявляет повышенное внимание к интернет-ресурсам России
Первой жертвой урагана «Дориан» стал семилетний ребенок
Александр Поветкин вернулся в Россию после победы над Хьюи Фьюри
Роспотребнадзор рассказал о лучшем способе профилактики гриппа
Прокуратура Чехии прекратила расследование по делу премьера Бабиша
Политолог объяснил, чего Зеленский ждет от встречи с Трампом
Половина россиян считают, что за 10 лет ситуация в образовании ухудшилась
Великобритания может разместить свои беспилотники в Персидском заливе
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе ушел в отставку
Из коттеджа бывшего гендиректора «Газпром бурение» похитили полмиллиона
Эксперты рассказали, почему продажа авто через интернет не приживется
Диего Симеоне верит, что «Атлетико» будет только побеждать
Актер Кевин Харт попал в серьезное ДТП
В Китае открыли гель для зубов, который может полностью заменить пломбы