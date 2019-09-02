Долг погашен, выезд за границу открыт: судебные приставы отозвали иск против Анастасии Заворотнюк

2 сентября в суде должны были рассматривать иск судебных приставов Тропарево-Никулинского района к Анастасии Заворотнюк. Госслужащие просили ограничить актрисе выезд за рубеж из-за долга в 1,6 млн рублей - исполнительский сбор, который выставляют за неисполнение в срок решения суда. Это «хвост», оставшийся после скандальной истории с просрочками по валютной ипотеке. Напомним, Заворотнюк брала в банке займ в пол-миллиона долларов на покупку загородного дома площадью 900 «квадратов», но из-за подскочившего курса не смогла вносить платежи вовремя, понеслись проценты и штрафы. К счастью, в прошлом году «няня Вика» наконец рассчиталась с ипотекой, а сегодня приставы отозвали свой иск о требовании исполнительского сбора.

- Это было ожидаемо, - рассказал kp.ru адвокат Анастасии Виктор Пастернак. - Ведь актриса давно заплатила всю необходимую сумму. Но на сайте ФССП информация обновляется не сразу, вот долг и висел какое-то время. Когда стало понятно, что он оплачен, судебные приставы направили в суд заявление об отзыве иска, которое было удовлетворено. Нам не пришлось обивать пороги.

Теперь, когда ограничение на выезд за рубеж актрисе не грозит, она может спокойно лететь в США, куда сейчас оформляет визу младшей дочери Миле. Напомним, в последнее время артистке приходится отменять спектакли — как уверяет ее пресс-служба, именно из-за занятости документами. Между тем, в СМИ просочилась информация о тяжелой болезни Анастасии — якобы после рождения дочери в 47 лет с помощью процедуры ЭКО у Заворотнюк обнаружили рак мозга. На публике актриса не появляется с апреля, а недавно на фоне слухов о болезни в Москву из США переехала ее старшая дочь Анна.

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