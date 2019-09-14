«Спасибо за поддержку»: Станислав Садальский опубликовал личную переписку с Заворотнюк

Коллеги Анастасии Заворотнюк, которая по неофициальным данным, находится в реанимации московской больницы, вместе с поклонниками переживают за ее здоровье. Так, актер Станислав Садальский, который неоднократно встречался с «прекрасной няней» в театральных и телепроектах, признался, что не может решиться на звонок подруге.

- Я всегда хочу верить в лучшее, поэтому слова Андрея Разина (ранее в интервью «КП» продюсер «Ласкового мая» сообщил, что артистка в коме. – Ред.) я бы не принимал за истину, - рассказал kp.ru Станислав Юрьевич. – Один раз он уже обос*ался, когда заявил, что Алибасов отравился «Кротом»! После этого веры ему нет. А Настеньке я написал сегодня – «Тебе нужна помощь? Есть первоклассные врачи». Сообщение доставлено, но не прочитано…

Фрагмент переписки Садальский опубликовал в соцсетях. Из скриншота видно, что ранее Заворотнюк пишет приятелю: «Дорогой Стас! Я искренне благодарна тебе за такую невероятную, сердечную поддержку! Таких неравнодушных людей, как ты, увы, немного. Еще раз огромное спасибо! Искренне и от души твоя Заворотнюк».

Однако, о чем идет речь и когда актриса ему писала, Садальский так и не смог ответить:

Садальский опубликовал в соцсетях фрагмент переписки с ЗаворотнюкФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Это было, это было… Не помню уже, когда это было. Извините, я в аэропорту, только прилетел. Очень тороплюсь!

Между тем, благодарность Анастасии, скорее всего, никак не связана с ее болезнью. Около месяца назад, когда появились первые сообщения о тяжелом состоянии Заворотнюк, Садальский в разговоре с «КП» признался, что давно не общался с актрисой и не знает подробностей ее заболевания.

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Информация о состоянии Анастасии Заворотнюк по-прежнему поступает из анонимных источников, однако продюсер «Ласкового мая» Андрея Разин подтвердил «КП», что актриса находится в больнице, медики ввели ее в искусственную кому. Также, по словам продюсера, подтвердился и диагноз, который изначально сообщил журнал «Тайны звезд». Речь идет о глиобластоме – одной из самых коварных и агрессивных опухолей головного мозга, сгубившей Жанну Фриске и Дмитрия Хворостовского (подробности)

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Анонимные сообщения о госпитализации Анастасии Заворотнюк и ее тяжелом состоянии, увы, получили подтверждение. Накануне Андрей Разин созвонился с медиками, чтобы проведать актрису в больницу, но к ней никого не пускают (подробности)