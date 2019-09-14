Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать парализованную Анастасию Заворотнюк

Информация о состоянии Анастасии Заворотнюк по-прежнему поступает из анонимных источников, однако продюсер «Ласкового мая» Андрея Разин подтвердил «КП», что актриса находится в больнице, медики ввели ее в искусственную кому. Также, по словам продюсера, подтвердился и диагноз, который изначально сообщил журнал «Тайны звезд». Речь идет о глиобластоме – одной из самых коварных и агрессивных опухолей головного мозга, сгубившей Жанну Фриске и Дмитрия Хворостовского.

Как сообщают СМИ, утром субботы артистку парализовало. «Комсомолка» пообщалась с экспертом, чтобы понять, чем это грозит, и почему Заворотнюк не проводят экстренную операцию.

- Главная сложность глиобластомы в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, поэтому четко ограничить ее размеры невозможно. Обычно такая опухоль на 2-3 сантиметра больше, чем врач видит с помощью КТ (компьютерной томограммы) или МРТ (магниторезонансной томографии), - объянил kp.ruнейрохируг Вячеслав Рак, сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского, который специализируется на заболеваниях головного мозга. – Если опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет. Поэтому при таком заболевании редко используется оперативное вмешательство, чаще – комбинированная терапия, химиотерапия, лучевая. Только так можно продлить жизнь человеку. К сожалению, победить эту опухоль практически невозможно, и пятилетняя выживаемость составляет считанные проценты.

- Получается, что это заболевание неизлечимо и лучший прогноз – пять лет жизни?

- К сожалению, да, заболевание неизлечимое и является одним из самых злокачественных поражений головного мозга. Опухоли бывают разные – чуть лучше, чуть хуже. Есть и такие агрессивные, с которыми ничего нельзя сделать даже первично.

Возможно, омолаживающие процедуры с применением стволовых клеток навредили здоровью актрисы.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Если пациент находится в коме, если его парализовало - что это значит?

- Это значит, что опухоль проросла в критически значимые для человека структуры мозга, и могут помочь только медикаменты. Иногда отек мозга можно снять с помощью гормональных препаратов, но если это помогло, значит, двигательные центры уже разрушены и тогда наступает паралич. При таком сценарии, как правило, события развиваются стремительно: в течение нескольких дней после даже легкого пареза состояние ухудшается до критического.

- Есть ли связь между глиобластомой и омоложением стволовыми клетками?

- Причины возникновения глиобластомы медикам до сих пор неизвестны. Чтобы с уверенностью говорить о такой взаимосвязи, нужны клинические исследования – они пока еще не проводились. Возможно, связь есть, потому что введение дополнительных факторов роста, которые применяются в различных процедурах омоложения, может способствовать развитию новообразований.

- Можно ли обнаружить глиобластому на ранней стадии?

- Опухоли такого типа могут расти без всяких симптомов, их коварство в том, что их зачастую обнаруживают их уже на последних стадиях, когда врачи бессильны. Кроме того, при первичном обращении пациента врач может перепутать глиобластому с ишемическим инсультом: очень похожа картинка на КТ, поэтому очень важно, чтобы диагностика была на высоком уровне. Ведь лечение от инсульта совершенно не помогает при глиобластоме, и человек теряет драгоценное время.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728749" frameborder="0"></iframe> Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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