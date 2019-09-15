2019-09-15T00:42:02+03:00
Звезды

«Шансы есть»: учитель Заворотнюк увидел добрый знак на фоне страшных слухов о болезни актрисы

Авангард Леонтьев рассказал «КП», когда в последний раз виделся с артисткой [эксклюзив kp.ru]
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
«Шансы есть»: учитель Заворотнюк увидел добрый знак на фоне страшных слухов о болезни актрисы«Шансы есть»: учитель Заворотнюк увидел добрый знак на фоне страшных слухов о болезни актрисыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Переживания о судьбе любимой актрисы и самой прекрасной няни страны мучают всех, кто ее знает. Но из близких друзей Анастасии Заворотнюк ни один не подтвердил «Комсомолке» слухи об онкологии и борьбе за жизнь в реанимации московской больницы.

- У меня такой информации нет. Я весь день прозваниваю наших общих знакомых – никто из тех, на чьи слова можно было бы положиться, о проблемах со здоровьем Насти не знает. Лишь анонимные новости в СМИ, - рассказал kp.ru Народный артист РФ Авангард Леонтьев, на курсе которого в Школе-студии МХАТ много лет назад училась будущая звезда. – И знаете, я думаю, это добрый знак. Если было бы что-то серьезное, эти люди наверняка были бы в курсе. Скорее всего, все не так серьезно, как пишут. Шансы есть.

- Когда вы последний раз виделись с Анастасией?

- Мы после выпуска всегда поддерживали связь, но в последнее время давно не созванивались. Последний раз мы встречались пару лет назад на телеканале «Культура» в программе, где мастера искусств обсуждают методы работы со своими выпускниками. И вот среди моих ребят была Настя Заворотнюк, Олеся Судзиловская и другие девочки-мальчики. Но о личном вне эфира мы тогда не общались.

Между тем, по сообщениям СМИ, вечером субботы, 14 сентября, мама и супруг актрисы приехали к ней в больницу. Артистка якобы находится в реанимации одной из частных клиник на юге столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать парализованную Анастасию Заворотнюк

У актрисы подозревают одну из самых коварных и агрессивных опухолей головного мозга (подробности)

«Лошадиные дозы лекарств сделают только хуже»: почему Заворотнюк могли отключить от интенсивной терапии

Эксперт рассказал «КП», в какой момент на онкобольных с опухолью мозга перестают действовать медикаменты (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Анастасия Заворотнюк: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Украина выступила против особого статуса Донбасса
Помпео обвинил Иран в причастности к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии
Мужчина увернулся от падающего самолета за секунду до столкновения
Трамп обсудил с принцем Саудовской Аравии атаки беспилотников на НПЗ
Bloomberg: Украина может получить кредит в 5 миллиардов долларов от МВФ на три года
Зеленский встретился с Эштоном Катчером и призвал снимать фильмы на Украине
Против переноса памятника маршалу Коневу в Праге выступили чешские коммунисты
«Нельзя лишать права на новое начало»: Папа Римский выступил против пожизненного заключения
После атаки дронов добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое
Два россиянина пострадали в Турции: канат парашюта оборвался во время полета туристов
В Армении погиб поляк, спасая невесту от медведя
В МИД России слова сестры Уилана о незаконном содержании под стражей назвали дезинформацией
Землетрясение в 5,9 баллов произошло у берегов Индонезии
В Москве два человек погибли под колесами электрички
Из дворца Черчилля украли золотой унитаз
В здании министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику
На станции метро в Сиэтле неизвестный открыл огонь: один человек погиб
Бывшего главу минздрава Конго арестовали за присвоение денег на борьбу с Эболой
Саудовская Аравия нанесла ответный удар по повстанцам, атаковавшим дронами НПЗ