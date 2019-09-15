«Шансы есть»: учитель Заворотнюк увидел добрый знак на фоне страшных слухов о болезни актрисы

Переживания о судьбе любимой актрисы и самой прекрасной няни страны мучают всех, кто ее знает. Но из близких друзей Анастасии Заворотнюк ни один не подтвердил «Комсомолке» слухи об онкологии и борьбе за жизнь в реанимации московской больницы.

- У меня такой информации нет. Я весь день прозваниваю наших общих знакомых – никто из тех, на чьи слова можно было бы положиться, о проблемах со здоровьем Насти не знает. Лишь анонимные новости в СМИ, - рассказал kp.ru Народный артист РФ Авангард Леонтьев, на курсе которого в Школе-студии МХАТ много лет назад училась будущая звезда. – И знаете, я думаю, это добрый знак. Если было бы что-то серьезное, эти люди наверняка были бы в курсе. Скорее всего, все не так серьезно, как пишут. Шансы есть.

- Когда вы последний раз виделись с Анастасией?

- Мы после выпуска всегда поддерживали связь, но в последнее время давно не созванивались. Последний раз мы встречались пару лет назад на телеканале «Культура» в программе, где мастера искусств обсуждают методы работы со своими выпускниками. И вот среди моих ребят была Настя Заворотнюк, Олеся Судзиловская и другие девочки-мальчики. Но о личном вне эфира мы тогда не общались.

Между тем, по сообщениям СМИ, вечером субботы, 14 сентября, мама и супруг актрисы приехали к ней в больницу. Артистка якобы находится в реанимации одной из частных клиник на юге столицы.

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