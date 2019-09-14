«Лошадиные дозы лекарств сделают только хуже»: почему Заворотнюк могли отключить от интенсивной терапии

О том, что 14 сентября врачи прекратили интенсивное лечение находящейся в реанимации 48-летней Анастасии Заворотнюк, сообщил ряд интернет-ресурсов со ссылкой на собственные источники. В ожидании официальных новостей о здоровье актрисы за нее молятся не только поклонники, но и коллеги-артисты. Вслед за продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным пост в поддержку Заворотнюк оставил Филипп Киркоров.

«Комсомольская правда» спросила у эксперта, чем может грозить для онкобольного прекращение терапии, и есть ли шансы на выздоровлении у пациента в таком состоянии.

- Говорить, что врачи кого-то отключили от интенсивной терапии, в корне неверно. По нашему законодательству медики просто не имеют права этого делать, за пациента борются до конца, - объяснил kp.ru нейрохирург Вячеслав Рак, сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н.В. Склифосовского, который специализируется на заболеваниях головного мозга. - Другой вопрос, что на последних стадиях опухоли головного мозга у больного рано или поздно возникает состояние, когда лекарства уже не помогают, и риск от медикаментов превышает возможную пользу. Тогда врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться. При таком варианте событий пациент уже находится без сознания, у него нарушена работа жизненно-важных органов - сбивается дыхание, сердцебиение. Но в реанимации таких больных все равно поддерживают до последнего. Бывает, что после такого кризиса человеку становится лучше, но процент таких случаев очень мал.

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Информация о состоянии Анастасии Заворотнюк по-прежнему поступает из анонимных источников, однако продюсер «Ласкового мая» Андрея Разин подтвердил «КП», что актриса находится в больнице, медики ввели ее в искусственную кому. Также, по словам продюсера, подтвердился и диагноз, который изначально сообщил журнал «Тайны звезд». Речь идет о глиобластоме – одной из самых коварных и агрессивных опухолей головного мозга, сгубившей Жанну Фриске и Дмитрия Хворостовского (подробности)

«Ее сгубило омоложение стволовыми клетками»: продюсер «Ласкового мая» рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Анонимные сообщения о госпитализации Анастасии Заворотнюк и ее тяжелом состоянии, увы, получили подтверждение. Накануне Андрей Разин созвонился с медиками, чтобы проведать актрису в больницу, но к ней никого не пускают (подробности)