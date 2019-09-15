«Надо молиться»: Родственники тяжелобольной Заворотнюк отказались от помощи друзей

Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, появились после публикации диагноза в журнале «Тайны звёзд».

Источник издания утверждал, что болезнь развивалась у Анастасии после ЭКО, на которое актриса решилась, чтобы родить ещё одного ребенка.

Для Анастасии дочь Мила (девочку Заворотнюк родилась год назад - Ред.) стала третьим ребенком, а для ее мужа фигуриста Петра Чернышева - первым.

- После родов Насте, которая стала жаловаться на головные боли, врачи поставили неутешительный диагноз - рак, - говорят в беседе с «КП» друзья актрисы.

Сейчас по данным СМИ, Заворотнюк в тяжёлом состоянии находится в одной из столичных клиник.

Друзья актрисы связались с ее близкими, предложили помощь.

- Они сказали: «Чем тут поможешь? Надо молиться!» - поделились подробностями разговора с семьёй Заворотнюк друзья 48-летней актрисы.

О том, что 14 сентября врачи прекратили интенсивное лечение находящейся в реанимации 48-летней Анастасии Заворотнюк, сообщил ряд интернет-ресурсов со ссылкой на собственные источники. В ожидании официальных новостей о здоровье актрисы за нее молятся не только поклонники, но и коллеги-артисты.

Первая же информация о тяжелом состоянии артистки появилась днем ранее.

a_zavorotnyuk Анастасия Заворотнюк

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