У Анастасии Заворотнюк отек мозга, она в коме

Врачи диагностировали последнюю стадию опухоли мозга у Анастасии Заворотнюк. Диагноз глиобластома был в свое время поставлен певице Жанне Фриске. Как пишет "Mash", звезда сериала «Моя прекрасная няня» и её супруг Пётр Чернышов узнали о страшном недуге после рождения их общей дочери Милы.

Меж тем директор актрисы Марина Потапова отказалась озвучить какие-либо подробности о здоровье актрисы. "Вы знаете, что я отвечу", - сказала она.

В настоящее время Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. По некоторым данным она попала в больницу больше двух недель назад. До этого знаменитость проходила лечение в Европе. В последние часы ее состояние здоровья резко ухудшилось. Сейчас актриса под круглосуточным наблюдением врачей. Рядом с ней находится Пётр Чернышёв.

Буквально недавно "КП" удалось выяснить, что артистка сильно поправилась, еле ходила, а от её роскошной шевелюры почти ничего не осталось. Поэтому звезде приходилось носить косыночку. Мама Насти постоянно плачет и ходит в храм молиться за здоровье любимой дочери.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728749" frameborder="0"></iframe> Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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Уже которую неделю имя Анастасии Заворотнюк не сходит со страниц СМИ: подозревают, что актриса скрывает серьезную болезнь. В прошлом году, спустя 10 лет брака с фигуристом Петром Чернышевым, 47-летняя Анастасия родила дочку Милу. И вдруг появились шокирующие слухи о том, что у звезды «Моей прекрасной няни» обнаружили опухоль мозга. Недуг тут же связали с диагнозом покойной Жанны Фриске, тоже сделавшей ЭКО и родившей ребенка в зрелом возрасте. (подробности)