2019-09-15T12:13:56+03:00
Звезды

Могла ли процедура искусственного оплодотворения вызвать рак мозга у Анастасии Заворотнюк

Вместе со "звездным" гинекологом Дмитрием Лубниным обсуждаем мифы и реальности ЭКО [видео]
Евгения СУНДУКЯН
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Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев стали родителями в октябре 2018 года. Фото: instagram.com/a_zavorotnyukАнастасия Заворотнюк и Петр Чернышев стали родителями в октябре 2018 года. Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk
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Представители Анастасии Заворотнюк не подтверждают ничего, но СМИ уже муссируют информацию о том, что у "прекрасной няни" глиобластома. Со скоростью света распространяются слухи о возможной причине заболевания.

Многие издания напрямую связали болезнь с процедурой искусственного оплодотворения, к которой прибегли Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым: не секрет, что после таких же обстоятельств была выявлена онкология у Жанны Фриске и Анастасии Хабенской.

О том, насколько справедливы эти предположения, мы поговорили с московским гинекологом Дмитрием Лубниным, которого еще называют "гинекологом звезд".

- Дмитрий, сейчас в СМИ активно муссируется информация о том, что болезнь Анастасии Заворотнюк могло спровоцировать ЭКО.

- Нет, это абсолютное заблуждение. Проблема в том, что у ЭКО, увы, «плохая» репутация в нашей стране, и мало кто старается ее исправить. Люди сотворили множество мифов, словосочетание «гормональный препарат» вызывает у них ужас. Но на самом деле ЭКО - достаточно исследованный метод. Я сам изучал большое количество литературы и нигде не нашел публикаций, в которых прослеживалась бы какая-либо связь между процедурой ЭКО и раком.

- Но все-таки достаточно популярна информация о том, что искусственное оплодотворение может увеличить риски возникновения рака яичников или молочной железы.

- Да, существует популярное мнение, что стимуляция яичников повышает риск рака яичников в будущем, а также других видов рака. Логика людей такая: при ЭКО избыточно стимулируется орган, а следовательно, создаются для него все теоретические условия для формирования злокачественной опухоли (выработка больших концентраций половых гормонов внутри, множественная овуляция) – значит, риск должен повышаться. На практике же дело обстоит совсем не так. Многочисленные исследования показали, что стимуляция овуляции при проведении ЭКО не повышает риск рака. Я вам скажу больше: авторы публикаций всегда указывают, что, наоборот, само по себе длительное бесплодие является фактором риска рака яичника и даже в таких условиях стимуляция суперовуляции не дополняет этот риск.

- Вот вы сейчас сказали слово "суперовуляция", что это?

- Основная формула ЭКО: искусственно стимулировать рост нескольких фолликулов в яичниках, когда они достигнут овуляторного размера, безопасно извлечь из них яйцеклетки, в специальной среде оплодотворить, подождать несколько дней, чтобы понять, что эмбрион начал развиваться, и ввести этот эмбрион в полость матки. «Суперовуляция» – это процесс выращивания в яичнике множества фолликулов до такого размера, при котором в норме происходит овуляция, а содержащиеся в них яйцеклетки находятся на соответствующей стадии созревания и готовы к следующему этапу.

- Суперовуляцию проводят при помощи сверхвысоких доз гормональных препаратов?

- Да, при помощи синтетического гормона который в естественных условиях вырабатывается гипофизом и стимулирует рост фолликулов в яичниках. Процесс стимуляции проходит в виде ежедневных подкожных инъекций, которые выполняются пациентом. Но эти дозы не сверхвысокие.

- Может ли привести к раку избыточное введение этих гормонов?

- Смотрите, в свое время большой проблемой, которой сами репродуктологи боялись не меньше пациенток, был синдром гиперстимуляции яичников. Суть его заключается в том, что на фоне стимуляции овуляции начинает расти очень много фолликулов – 15–20 и более. Это приводило к тому, что яичники увеличивались в размере до 10–15 см, в брюшной полости и плевральных полостях легких происходил выход большого количества жидкости (до несколь- ких литров). На фоне этого сгущалась кровь, резко возрастал риск тромбозов, нарушались многие системы организма – в целом состояние часто требовало длительного стационарного лечения, нередко в условиях реанимации. Но сегодня врачи поняли причину формирования этого синдрома и научились не допускать его развития.

- Могло ли ЭКО ускорить рост уже имеющейся в мозге опухоли? Ведь любая беременность выступает как провокатор многих заболеваний, к чему у человека есть предрасположенность. Возможно, эта опухоль была совсем маленькой. ЭКО и спровоцировало ее рост.

- Теоретически, возможно все, но перед процедурой пациентки проходят осмотр, во время которого исключаются злокачественные новообразования, но не исключаются доброкачественные.

- Не слишком ли много совпадений? От той же болезни умерла жена Константина Хабенского, потом - Жанна Фриске, сейчас - ходят слухи про Анастасию Заворотнюк.

- Все это - слишком небольшая выборка. Медицина - наука, которая основана на больших цифрах статистики. Те примеры, которые привели вы - классический пример ложной статистики. Случаи стали заметны, мы получаем ложную статистику, которая формирует миф. Но к действительности этот миф никакого отношения не имеет. ЭКО - очень изученный метод. Исследований, посвященных этому вопросу, довольно много и большинство из них сходятся на том, что ЭКО не повышает риск никаких злокачественных заболеваний (рак молочной железы, рак толстой кишки, рак эндометрия, рак головного мозга) и в целом не оказывает повреждающего воздействия на организм и не имеет отсроченных осложнений.

- Если мифы возникают, значит, это кому-то нужно. В вашей книге я читала о том, что разные религии по-разному относятся к ЭКО...

- Очень спокойно к этому методу лечения относятся иудеи, есть небольшие ограничения, но в целом допустимы все варианты. Еще проще буддисты – для них неважно, как произошло зачатие, главное – это ребенок, родившийся у родителей. На следующем месте по строгости, как ни странно, ислам: ЭКО допустимо, если ничего другого не помогает...

- Правда ли, что православие и католицизм относятся к ЭКО настороженно и, например, согласно "Основам социальной концепции РПЦ", создание эмбрионов вне тела недопустимо, дети, зачатые при помощи ЭКО считаются зачатыми во грехе и,в целом, смысл в том, что если пара не может иметь детей, то в этом есть промысел божий и лучше обойтись без ЭКО. Не видите ли вы связи...

- Нет, сейчас вы пытаетесь создать журналистскую манипуляцию. Повышенная религиозность общества никак не связана с продуцированием мифов об ЭКО. Репродуктивные технологии находятся в жестком правовом поле. Даже в православии в отдельных руководствах для мирян есть указание что эти технологии не запрещены, церковь ничего не имеет против стимуляции овуляции. По сути, запрещена только криоконсервация. В общем, связи между усилением религиозности общества и нарастании страхов об ЭКО - нет.

СПРАВКА КП

Дмитрий Лубнин, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, автор книг "Project woman. Тонкости настройки женского организма: узнай, как работает твое тело", "Добрая книга для будущей мамы. Позитивное руководство для тех, кто хочет ребенка" и других

Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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О том, что 14 сентября врачи прекратили интенсивное лечение находящейся в реанимации 48-летней Анастасии Заворотнюк, сообщил ряд интернет-ресурсов со ссылкой на собственные источники. В ожидании официальных новостей о здоровье актрисы за нее молятся не только поклонники, но и коллеги-артисты. Вслед за продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным пост в поддержку Заворотнюк оставил Филипп Киркоров (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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