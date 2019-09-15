2019-09-15T20:03:18+03:00
Звезды

Виктория Исакова впервые показала лицо дочери, которую тайно родила от Юрия Мороза

А ведь раньше актриса тщательно оберегала наследницу от внимания общественности
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: instagram.com/v_isakova/Фото: instagram.com/v_isakova/
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Актриса Виктория Исакова тщательно оберегает свою личную жизнь от постороннего глаза. Звезда фильма "Охота на пиранью" 16 лет счастлива в браке с режиссером Юрием Морозом. У пары подрастает дочка, которую они до недавнего времени скрывали. Супруги не распространялись ни о беременности Викториии, ни тем более о появлении ребенка на свет. Лишь недавно артистка стала публиковать фотографии с девочкой. Малышка, имени и возраста которой так до сих пор никто не знает, обычно на снимках была запечатлена со спины.

Однако сегодня артистка сделала исключение, показав ее лицо дочери.

О том, что у режиссера и актрисы родился ребенок, стало известно лишь в прошлом году, хотя девочка, судя по всему, уже ходит в школу.

На фото, которое Виктория Исакова разместила в блоге, она играет с дочкой на пляже. Актриса взяла на руки наследницу, которая задорно смеется.

v_isakovav_isakova
Немного солнца в холодную осень
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Судя по снимку, младшая дочь Юрия Мороза растет красавицей. У нее каштановые кудри, как у мамы, и правильные черты лица.

"Немного солнца в холодную осень", - подписала снимок Исакова, которая отдыхает вдали от московской суеты, отправившись в бархатный сезон к морю.

Напомним, Виктория Исакова познакомилась со своим будущим мужем Юрием Морозом в 2002 году. Тогда актриса попала к нему на съемки детективного сериала "Каменская 2". Их роман вспыхнул спустя несколько месяцев. Примерно через год пара узаконила свои отношения. Для Виктории этот брак стал первым, Юрий же ранее был женат.

62-летний режиссер - дважды отец и даже дедушка. В первом браке с Мариной Левтовой у него родилась дочь Дарья, которой сейчас 35 лет. Она пошла по стопам знаменитых родителей. Сейчас у нее подрастает дочь Аня. Девочка родилась в браке Дарьи с режиссером Константином Богомоловым.

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Виктория Исакова 16 лет счастлива в браке с режиссером Юрием Морозом. Пара воспитывает дочь, которую тщательно скрывает от посторонних глаз. Более того, о том что у режиссера и актрисы родился ребенок, стало известно лишь в прошлом году, хотя девочка судя по всему уже ходит в школу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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