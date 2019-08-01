2019-08-01T16:27:30+03:00
Звезды

"Мамина принцесса": Виктория Исакова в купальнике отдыхает с дочкой на пляже

Актриса вместе с подросшей наследницей расслабляется в Юрмале
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Виктория Исакова.Актриса Виктория Исакова.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Актриса Виктория Исакова тщательно оберегает свою личную жизнь от постороннего глаза. Звезда фильма "Охота на пиранью" 16 лет счастлива в браке с режиссером Юрием Морозом. У пары подрастает дочка, которую они до недавнего времени скрывали. Только недавно артистка стала публиковать фотографии с девочкой. Малышка, имени и возраста которой так до сих пор никто не знает, обычно на снимках запечатлена со спины.

Виктория Исакова вместе с подросшей дочкой отдыхает в Юрмале. Они ходят на пляж и прогуливаются по набережной. Одним из снимков 42-летняя актриса поделилась с подписчиками.

На черно-белой фотографии знаменитость позирует в купальнике. Виктория сидит на песке и держит за руку наследницу, играя на пляже. Трогательный снимок оценили не только поклонники Виктории, но и многочисленные коллеги звезды.

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Виктория Исакова с дочкой
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"Вика, это же фантастически красиво!", - написала в комментарии актриса Юлия Снигирь.

"Какая большая!", "Мамина принцесса":, "А копна волос - мамина. И ноги стройные тоже", "Какая прекрасная фотография!", "Две куколки", "Очень красивые", "А малышка - тоже кудряшка! Ура генетике!", - льют елей сетевые активисты.

Несколько дней назад актриса писала о том, как наслаждается совместным отпуском: "Фантастическое бесценное время с ребенком. Плюс еще дети друзей. Только в такие моменты, на какой-то период отключаясь от всего рабочего, понимаешь, что это единственное, что уходит безвозвратно. Потому что все дети неизбежно взрослеют. Но ужин и прогулку в прекрасной компании тоже никто не отменял".

Напомним, Виктория Исакова познакомилась со своим будущим мужем Юрием Морозом в 2002 году. Тогда актриса попала к нему на съемки детективного сериала "Каменская 2". Их роман вспыхнул спустя несколько месяцев. Примерно через год пара узаконила свои отношения. Для Виктории этот брак стал первым, Юрий же уже был женат.

62-летний режиссер - дважды отец и даже дедушка. В первом браке с Мариной Левтовой у него родилась дочь Дарья, которой сейчас 35 лет. Она пошла по стопам знаменитых родителей. Сейчас у нее подрастает дочь Аня. Девочка родилась в браке Дарьи с режиссером Константином Богомоловым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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