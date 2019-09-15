Известный бизнесмен Александр Лебедев: Британские юристы говорили мне – давай украдем в России пару миллиардов

Миллиарды украденных рублей из российского авиастроения и банковской системы страны, денежная поддержка президентов Украины и мировой заговор финансистов. Об этом и многом другом на страницах своей книги откровенно рассказал известный предприниматель и банкир Александр Лебедев.

В России она была издана два года назад и стала бестселлером – уже продано почти 50 000 экземпляров. Большие ожидание от книги и у английского издательства «Quiller Publishing». Первый отпечатанный тираж «Охоты на банкира» - 7000 экземпляров, и за два дня со старта продаж уже было куплено почти 300 книг.

- На английском языке мало что издано из современных российских писателей, - рассказывал собравшимся на презентацию своей книги в центре Лондона Александр Лебедев. Все происходило в здании крупнейшей британской газеты «Daily Mail». Несколько лет назад бизнесмен выкупил у нее за символический фунт стерлингов два других издания: общественно-политическое «Independent» и городское – лондонское - «Evening Standard»

Для английских СМИ интервью с нашим предпринимателем словно глоток свежего воздухаФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

– В Англии опубликованы воспоминания Горбачева, книги Пелевина, Улицкой, Сорокина. И все, - продолжал Лебедев. - Никто из моих коллег-бизнесменов в России ничего не написал о том, как в 90-е сколачивались капиталы, как устроена финансовая система нашей страны. В этом смысле я – первопроходец: и в России и в Великобритании, где проживает большинство героев моей книги, банкиров, укравших миллиарды рублей в нашей стране.

Выход книжки Лебедева в Британии, которая, похоже, сошла с ума из-за своего Брексита (выхода из Евросоюза) – событие. Для английских СМИ интервью с нашим предпринимателем словно глоток воздуха в бесконечных новостях о том, как и зачем, и вообще для чего им надо покинуть населенный мигрантами Евросоюз.

- На «BBC» меня спрашивали: как я могу поддерживать существующий в России «режим»? Я им ответил: британская система власти, конечно, более демократична, чем в России, вот только качество этой власти год от года заметно ухудшается, - сказал «Комсомолке» после презентации своей книги в Лондоне Александр Лебедев. – Нам ставят в пример английскую независимую систему правосудия. Но если вы попробуете засудить в Англии жулика, который украл у вас в России два миллиарда долларов – ничего не выйдет. Он наймет здесь лучших юристов и адвокатов, которые так построят процесс, что по решению суда вы еще будете ему должны. Это как у нас с государством судиться!

- Но ваша книга, переведенная на английский – это же все-таки какое-то послание Западному миру? – спросил я Лебедева во время автограф-сессии в одном из старейших книжных лондонских магазинов на Пикадилли.

- Я очень хочу, чтобы Запад обратил внимание на существующую систему финансового апартеида. Когда триллионы долларов через офшоры разворовываются из экономик разных государств и делятся между пятьюдесятью тысячами богатейших людей планеты. Сейчас все западные политики увлечены глобальным потеплением. Но финансовое выкачивание денег – проблема не менее опасная. Я это понял, когда отбивал в России атаку на свой банк со стороны силовиков. Я, по сути, был журналистом под прикрытием, который сейчас раскрывает все эти схемы воровства денег в мировом масштабе. И это, кстати, не мы придумали. Ко мне раньше постоянно приходили юристы - американские, английские, из других европейских стран, и говорили: давай украдем пару миллиардов долларов. У нас есть схемы, как все это спрятать в офшорах, купишь себе потом виллу, яхту, самолет.

Презентация состоялась в здании крупнейшей британской газеты "Daily Mail"Фото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

На презентации английского варианта своей книги Лебедев был одет в модные дырявые джинсы. Гигантские прорези на коленках - словно символ международной дырявой финансовой системы, через которую деньги простых людей утекают на счета избранных толстосумов.

- Я предлагаю странам БРИКС – России, Бразилии, Индии и Китаю – создать свой арбитражный суд, который был занимался возвращением украденных капиталов. Эти деньги можно было бы направить на социальные выплаты и на многое другое, где не хватает государственных средств. Поди плохо? – говорит Лебедев.

Лондон.

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