Британские депутаты второй раз проголосуют по вопросу о досрочных выборах

СЕГОДНЯ 02:39 2019-09-10T02:53:55+03:00

Борис Джонсон заявил, что уже смирился с необходимости досрочно переизбрать парламент

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Вечером в понедельник, 9 сентября, депутаты Палаты общин снова обсуждали вопрос о досрочных выборах в британский парламент. Дебаты затянулись до поздней ночи. Законодатели вскоре должны будут провести второе голосование по предложению правительства провести в середине октября внеочередные парламентские выборы.

Выступая перед депутатами, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что уже смирился с необходимостью досрочного переизбрания парламента. По его словам, это «единственная возможность» выйти из сложившейся в палате тупиковой ситуации.

Он добавил, что британцы должны наделить главу наиболее популярной партии полномочиями для переговоров с Брюсселем на следующем саммите Евросоюза, который пройдет 17 – 18 октября, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Борис Джонсон, который и предложил распустить парламент, выступил против досрочных выборов в парламент и заявил, что Соединенное Королевство должно покинуть ЕС не позднее 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU