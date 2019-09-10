Британские депутаты второй раз проголосуют по вопросу о досрочных выборах
Вечером в понедельник, 9 сентября, депутаты Палаты общин снова обсуждали вопрос о досрочных выборах в британский парламент. Дебаты затянулись до поздней ночи. Законодатели вскоре должны будут провести второе голосование по предложению правительства провести в середине октября внеочередные парламентские выборы.
Выступая перед депутатами, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что уже смирился с необходимостью досрочного переизбрания парламента. По его словам, это «единственная возможность» выйти из сложившейся в палате тупиковой ситуации.
Он добавил, что британцы должны наделить главу наиболее популярной партии полномочиями для переговоров с Брюсселем на следующем саммите Евросоюза, который пройдет 17 – 18 октября, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Борис Джонсон, который и предложил распустить парламент, выступил против досрочных выборов в парламент и заявил, что Соединенное Королевство должно покинуть ЕС не позднее 31 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU