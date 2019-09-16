2019-09-16T01:42:52+03:00
Звезды

Вдова Михаила Круга выдала замуж красавицу-дочь

Ирина Круг трогательно обратилась к старшей наследнице
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: instagram.com/irinakrug/Фото: instagram.com/irinakrug/
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Ирина Круг поделилась радостными новостями. Старшая дочь вдовы Михаила Круга празднует день рождения. Кроме этого Марина вышла замуж.

42-летняя Ирина Круг показала красавицу-дочку в платье невесты. 24-летняя Марина Круг очень похожа на свою звездную маму. "С Днем рождения, доченька моя! Семейного счастья, любви, а она у вас есть, и это главное. Ну вот и все, ты замужем теперь. Люблю", - гласит подпись к фото.

Артистка не уточнила, когда произошла свадьба. Марина - приемная дочь знаменитого исполнителя. Жена певца Ирина родила ее в первом браке.

irinakrugirinakrug
Доченька моя
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Подписчики Ирины поздравили ее и наследницу со счастливыми событиями в жизни и усыпали ее теплыми пожеланиями.

Напомним, Ирина и Михаил Круг познакомились 21 год назад, когда девушка работала официанткой в одном из ресторанов. Знаменитый артист позвал эффектную красавицу работать костюмершей, та согласилась. Через некоторое время она с дочерью переехала к Кругу. Михаил удочерил Марину. Позже у артиста с молодой женой родился сын Александр.

В 2002 году Михаила Круга убили. Неизвестные застрелили певца в собственном доме в Твери. После его смерти вдова решила продолжить дело супруга и начала выступать с песнями по всей стране. Спустя четыре года после трагедии она встретила нового возлюбленного и вышла за него замуж. У пары родился сын Андрей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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