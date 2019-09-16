Эту церемонию занесут в учебники по искусству

Хочешь ты или нет, но ролики о свадьбе Собчак - со всем этим цирком с конЯми и катафалками, садомазо лезут в глаза из всех утюгов. И во всех лентах всех соцсетей периодически попадается вопрос: а зачем Ксения это делает? Ведь вроде свадьба - что-то личное, трогательное, нежное... Ну есть же святые вещи, даже если ты Собчак и даже если твой муж - авангардный режиссер...

Мелькают версии обывателей: 1) они там совсем уже! 2) это все ради будущего шоу на Первом канале, ради рейтингов, этакое промо.

У меня версия третья.

Не исключающая первых двух, но... Возникла после того, как в ленте ее близкой подруги (которая на свадьбу не приехала) мелькнуло: Ксения, отомсти ИМ за всех НАС.

Сначала подумала, что речь о злом сетевом прозвище, которым злые люди в соцсетях окрестили Ксению - «самка богомола». Ну вы помните, что эта насекомая жена делает со своим насекомым мужем после первой брачной ночи. Попросту лопает его. И вроде бы намек в ленте Ксениной подруги был именно на это: отомсти мужикам за всех нас, женщин.

Но нет.

Чем больше вся эта шоу-свадьба лезет в глаза, тем ближе подкрадывается, как ни странно, мысль. Это все - в первую очередь художественное высказывание. Не лишенное политического подтекста.

«У меня не получилось сделать политическую карьеру, вы мне не поверили? Я вынуждена по-прежнему зарабатывать корпоративами? Вы до сих пор припоминаете мне «Дом-2»? Ок, я покажу вам, в какой стране вы живете. Собственной свадьбы ради такого дела не пожалею. Я покажу вам, что я думаю о венчании, святости и о законе об оскорблении чего-то там. Я повенчаюсь, чередуя венчание со всякими кощунственными вещами, и никто не пикнет, потому что на свадьбу приглашены какие надо люди. И все мне сойдет с рук, потому что «двушечка» за оскорбление чувств оскорбляющихся по любому поводу - это для народа попроще. Я плюну в вас всех так, что вы даже не поймете, что в вас плюнули. Все иконы поп-арта и постмодернизма в гробах перевернутся. В учебники занесут эту свадьбу. Как пример перформанса».

Остановлюсь, пожалуй. Пусть искусствоведы дальше рассуждают, что это было - катафалк + церковь + садомазо + советская традиция, проход молодоженов по Москве с красными гвоздиками и возложение их к памятнику…

Во время свадьбы Ксюша разделась до белья и подарила новоиспеченному супругу эротический танец. Фото: instagram.com

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Не надо осуждать убогого за то, что он убогий

Николай ВАРСЕГОВ

Многих, смотрю, возмутила диковатая свадьба. Мне так думается, что к людям некачественным следует относиться спокойно. Ну вот такие они по природе своей. Так их мозги устроены. Не надо осуждать убогого за то, что он убогий.

Провидение сотворило их таковыми по неведомым нам причинам, и не нам их судить.

СКАЗАНО

«Прекрасно, молодожены счастливы. Они делали сюрпризы друг другу, и все мы восхищались. Ксения приготовила несколько номеров сама для Константина, и это было эффектно».

(Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России.)

Именно в этом грузовичке увозили подарки со свадьбы Собчак и Богомолова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДОСЛОВНО

«Все церковные требования, которые предшествуют таинству, были соблюдены: состоялась подробная беседа со священником о смысле венчания и христианском понимании семейной жизни.

Кроме того, вступающие в церковный брак письменно засвидетельствовали не только искреннее желание сочетаться таинством венчания, но и раскаяние в безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности. И подтвердили твердое намерение не совершать ничего подобного впредь. Как после любого венчания, верность принесенным Богу обетам зависит прежде всего от самих людей, прибегших к церковному таинству».

(Владимир ЛЕГОЙДА, официальный спикер РПЦ, - в своем телеграм-канале о венчании Ксении Собчак и Константина Богомолова.)

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Отмываюсь от того, от чего могла бы еще долго отмываться, если бы пошла на эту свадьбу. Я за все искреннее, настоящее, а не за пиар. Желаю всем настоящего счастья и любви».

(Анастасия ВОЛОЧКОВА - на своей страничке в Инстаграме.)

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Обозреватель "КП" Наталья Барабаш о брачной церемонии, которая больше напоминала пиар-акцию.

Не удержалась и посмотрела немножко видео со свадьбы Собчак и Богомолова.

Это совершенство. Давно я не видела такой гармоничной пары.

Умные, хищные, талантливые. Ни капли вкуса. Бездна пошлости. Вот тут всех катафалк перепахал. На котором парочка венчаться приехала (подробности).

ВОПРОС ДНЯ

Свадьба Собчак и Богомолова: что это было?!

Роза СЯБИТОВА, ведущая «Давай поженимся!»:

- Катафалк - это не лучшая примета для свадьбы. Брак я оценивать не могу. Это в небесную канцелярию. Но это проблема ее нынешнего мужа. Ксения не лучшая мать и жена. Она оставила непьющего мужа из приличной семьи. Могла бы подождать, пока ребенок в школу пойдет.

Геннадий ОНИЩЕНКО, бывший главный санитарный врач России:

- У женщины после рождения детей поведение меняется в сторону степенности. Видимо, Ксении этого оказалось недостаточно и она эту склонность к эпатажу и эксцентрике не утратила. Есть хорошее средство от этого. Прежде всего обращаюсь к ее новоявленному супругу, чтобы он настоял на том, чтобы она ему нарожала детей, как минимум еще двоих.

Димитрий СМИРНОВ, священник:

- Папа ее в очередной раз в гробу перевернется. Она же несчастье своих родителей.

Виктор ДРОБЫШ, продюсер:

- Была красивая невеста. Для меня Собчак - это больше такая ехидная девчонка. А здесь она была такая умиротворенная. Такой жених счастливый. Неожиданно душевно. Потому что я ждал какого-то подвоха. Я думал, что сейчас в какой-то момент всех заставят раздеться догола.

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:

- Мы хорошо знакомые, но мы не друзья. Поэтому она не ходит на наши праздники, мы не ходим на ее. Они, в общем, продолжают оставаться в системе координат «Дома-2».

Антон, читатель сайта KP.RU:

- Это какой-то бал Волонда. Собчак - Маргарита. Богомолов - Мастер. Только распущенный и деревенский вариант.

Виктор СЕМЕНОВ, читатель сайта KP.RU:

- Чего вы с ними паритесь? Во-первых, каждый имеет право на свои поступки. Мы все не без греха. А во-вторых, зачем пиарить всякие глупости?