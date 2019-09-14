Не удержалась и посмотрела немножко видео со свадьбы Собчак и Богомолова.

Это совершенство. Давно я не видела такой гармоничной пары.

Милый букет ландышей в руках у Ксении Собчак.Фото: Иван МАКЕЕВ

Умные, хищные, талантливые. Ни капли вкуса. Бездна пошлости. Вот тут всех катафалк перепахал. На котором парочка венчаться приехала.

Да ладно. Хорошо еще, в дерьме не перемазанные - Богомолов очень уж эту метафору любит. Ну подумаешь - невеста потом сбросит наряд, окажется в черном купальнике с красной подвязкой. И будет ползать по сцене эротической кошечкой в танце - подарке жениху. Не-ет!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/731873" frameborder="0"></iframe> Собчак и Богомолов в ЗАГСе.Иван МАКЕЕВ

Верх эпатажной пошлости - это танцевать свадебный танец под песню Киркорова. Молодожены это понимают. Конечно, они стебутся. Выпендриваются. Нарочно собрали весь китч светской тусовки и нажали все кнопки, чтобы оскорбить общественный вкус.

kalvarskiy812 Эротический танец Ксении Собчак

Мы пошлые? Смотрите! Мы самые пошлые на этом свете!

Гигантский свадебный торт с лебедем.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если кто не понял - это была свадьба-протест. Против чего? Да против всего! По сути - просто еще один спектакль Богомолова. Графомански безвкусный, эпатажный, пошло-претенциозный. Но завораживающий.

Называется "Собчачья свадьба".

Подарки на миллионы рублей привозили на грузовиках.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, думаю, Первый канал поучаствовал в расходах на это шоу - в рамках рекламной компании Ксюши как новой ведущей в "Пусть говорят". Лучшего промо и не придумаешь. Так что все это - вовсе не идиотское дурновкусие. А удачный пиар-ход.

Невеста в "голом" платье явилась на банкет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН