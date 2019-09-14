2019-09-14T12:24:44+03:00
Общество

Собчачья свадьба

Обозреватель "КП" Наталья Барабаш о церемонии, которая стала пиар-акцией
Наталья БАРАБАШ
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Звездная парочка отправилась на венчание на катафалке. Фото: Дмитрий Сергеев.Звездная парочка отправилась на венчание на катафалке. Фото: Дмитрий Сергеев.
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Не удержалась и посмотрела немножко видео со свадьбы Собчак и Богомолова.

Это совершенство. Давно я не видела такой гармоничной пары.

Милый букет ландышей в руках у Ксении Собчак. Фото: Иван МАКЕЕВ

Милый букет ландышей в руках у Ксении Собчак.Фото: Иван МАКЕЕВ

Умные, хищные, талантливые. Ни капли вкуса. Бездна пошлости. Вот тут всех катафалк перепахал. На котором парочка венчаться приехала.

Да ладно. Хорошо еще, в дерьме не перемазанные - Богомолов очень уж эту метафору любит. Ну подумаешь - невеста потом сбросит наряд, окажется в черном купальнике с красной подвязкой. И будет ползать по сцене эротической кошечкой в танце - подарке жениху. Не-ет!

Собчак и Богомолов в ЗАГСе.Иван МАКЕЕВ

Верх эпатажной пошлости - это танцевать свадебный танец под песню Киркорова. Молодожены это понимают. Конечно, они стебутся. Выпендриваются. Нарочно собрали весь китч светской тусовки и нажали все кнопки, чтобы оскорбить общественный вкус.

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Эротический танец Ксении Собчак
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Мы пошлые? Смотрите! Мы самые пошлые на этом свете!

Гигантский свадебный торт с лебедем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гигантский свадебный торт с лебедем.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если кто не понял - это была свадьба-протест. Против чего? Да против всего! По сути - просто еще один спектакль Богомолова. Графомански безвкусный, эпатажный, пошло-претенциозный. Но завораживающий.

Называется "Собчачья свадьба".

Подарки на миллионы рублей привозили на грузовиках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подарки на миллионы рублей привозили на грузовиках.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, думаю, Первый канал поучаствовал в расходах на это шоу - в рамках рекламной компании Ксюши как новой ведущей в "Пусть говорят". Лучшего промо и не придумаешь. Так что все это - вовсе не идиотское дурновкусие. А удачный пиар-ход.

Невеста в "голом" платье явилась на банкет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Невеста в "голом" платье явилась на банкет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свадьба Ксении Собчак: пятница, 13-е и катафалк с кровавой надписью.Черный катафалк и пятница, 13-е… Нет, это не начало фильма ужасов. Это Ксения Собчак выходит замуж за Богомолова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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