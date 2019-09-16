2019-09-16T01:37:35+03:00
Звезды

Анастасию Заворотнюк лечат те же врачи, которые два года назад пытались спасти Дмитрия Когана

Примерно десять дней назад звезду сериала «Моя прекрасная няня» привезли в частную онкологическую клинику
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Анастасию Заворотнюк лечат те же врачи, которые два года назад пытались спасти Дмитрия КоганаАнастасию Заворотнюк лечат те же врачи, которые два года назад пытались спасти Дмитрия КоганаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Сообщения о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, появились в конце августа. Но, как рассказал «КП» источник в медицинских кругах, глиома головного мозга у актрисы была диагностирована еще зимой. Актриса консультировалась с лучшими в Москве специалистами в этой области в НИИ онкологии им. Герцена, и в НИИ Бурденко. Везде ей говорили: об операции речи не идет. Дело в том, что полное удаление глиомы практически невозможно. Или возможно только в случае ее доброкачественности I степени. У Заворотнюк к моменту обращения в больницу была более серьезная стадия. Тем не менее ее стали спасать - провели курс химиотерапии, который не дал результатов. Тогда она улетела лечиться в Польше. Но и там врачи не смогли ей помочь.

Последней надеждой была частная онкологическая клиника, где применяют новейшие технологии и собственные протоколы лечения. Именно в эту клинику два года назад приехал после лечения в Израиле талантливый скрипач Дмитрий Коган. У него была меланома — рак кожи. Родные Дмитрия сокрушались, что доктора взяли на себя ответственность и поменяли протоколы лечения израильских врачей, потому что через неделю пребывания в Москве Коган умер. Но дело, конечно, не во врачах, а в том, что меланома, как и глиома мозга, относятся к агрессивным видам рака с плохим прогнозом для пациентов.

Сейчас онкологи оказывают Заворотнюк только паллиативную помощь. Анастасия по-прежнему находится в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких.

Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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Новости о здоровье 48-летней Анастасии Заворотнюк поступают одна тревожнее другой. Кома, искусственная вентиляция легких, отказ врачей от интенсивной терапии... Но ещё страшнее, что на фоне этих сообщений официальные представители артистки хранят молчание - болезнь самой прекрасной няни страны, которую раньше категорически опровергали, больше не комментируют (подробности)

Дмитрий Коган умер спустя неделю после начала лечения в коммерческой клинике

Известный скрипач-виртуоз дружил с семьей первой женщины-космонавта. Дочь Валентины Терешковой рассказала нам о том, как Дмитрий боролся со смертельной болезнью (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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