«Паллиативная помощь там на высшем уровне»: лечение Анастасии Заворотнюк в московской клинике стоит более 20 тысяч евро

Новости о здоровье 48-летней Анастасии Заворотнюк поступают одна тревожнее другой. Кома, искусственная вентиляция легких, отказ врачей от интенсивной терапии... Но ещё страшнее, что на фоне этих сообщений официальные представители артистки хранят молчание - болезнь самой прекрасной няни страны, которую раньше категорически опровергали, больше не комментируют.

Однако, как удалось выяснить «КП», с большой долей вероятности актриса находится на лечении в одном из самых современных частных медцентров столицы.

- Особенность этой больницы в том, что все службы в ней работают круглосуточно, а пациентов принимают в любом состоянии, - рассказал kp.ru источник в медицинских кругах. - Когда в других учреждениях тяжелого пациента отправляют домой умирать, там двери всегда открыты. Помощь там действительно качественная, лечат по европейским и американским методикам, делают все виды операций на головном мозге для онкологических больных. А главное, паллиативная помощь действительно на высшем уровне. В тяжелых случаях всегда собирают консилиум врачей самых разных специальностей, чтобы разработать план лечения. Думаю, именно поэтому семья Заворотнюк выбрала эту клинику, местные специалисты знают свое дело, могут избавить от боли и продлить жизнь. Кстати, лечение тяжелых пациентов не останавливается и в состоянии медикаментозной комы.

Стоимость таких услуг соответствующая - позволить себе лечение в подобной клинике может не каждый.

- Перед госпитализацией на счёт пациента вносится сумма от 5000 евро, для онкологических больных - от 8000, - продолжает врач. - Это депозит на всевозможные анализы, исследования, операции. Сумма не окончательная - как только деньги заканчиваются, надо платить снова. Плюс пребывание в палате реанимации - от 1000 евро в сутки. Если актрису положили на прошлой неделе, речь идёт о сумме от 20 000 евро.

Напомним, как рассказал «КП» продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, полгода назад у Анастасии Заворотнюк была диагностирована глиобластома - одна из самых агрессивных опухолей мозга.

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Информация о состоянии Анастасии Заворотнюк по-прежнему поступает из анонимных источников, однако продюсер «Ласкового мая» Андрея Разин подтвердил «КП», что актриса находится в больнице, медики ввели ее в искусственную кому. Также, по словам продюсера, подтвердился и диагноз, который изначально сообщил журнал «Тайны звезд». Речь идет о глиобластоме – одной из самых коварных и агрессивных опухолей головного мозга, сгубившей Жанну Фриске и Дмитрия Хворостовского (подробности)