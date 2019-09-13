«Сложный день»: заплаканные родители Седоковой вынудили ее рассказать о романе с баскетболистом

Певица Анна Седокова, чей роман с латвийским игроком «Химок» разоблачила его обманутая жена, наконец решилась рассказать о личной жизни. Артистка переживает непростые времена - в соцсетях ее буквально затравили за то, что разрушила чужую семью. Да и бойфренду артистки приходится несладко: пока ещё официальная супруга заявила, что муж оставил ее с годовалым сыном без денег и крыши над головой.

janis.timma Cause all it s going to do is lead you in the right direction.

- Сложный день, столько грязи, мы в топе новостей. Комментировать не считала нужным, пока не позвонили и не заплакали родители, - призналась Анна в своём Инстаграме, отметив в сообщении баскетболиста и сопроводив пост смайликом в виде сердечка. - Иногда алчность и желание заполучить денег побольше творят страшные вещи. Я прошу вас не верить в этот бред. Янис самый добрый и порядочный человек, которого я когда-то встречала. Он гордость страны, своей команды и моя гордость. Вы ещё успеете всех осудить и обсудить, время все расставит на свои места. А пока припрячьте свои камни до следующей серии, в ней будет неожиданный поворот. Слушайте мои песни, в них все ответы. И приходите не игры.

Артистка переживает непростые времена

Напомним, о романе певицы и спортсмена впервые заговорили летом, когда пару увидели вместе на отдыхе в Турции. К слову, нового парня Седоковой, который прогуливался с ней без майки, пользователи соцсетей опознали по татуировкам на спине и руках.

Пока ещё официальная супруга баскетболиста заявила, что муж оставил ее с годовалым сыном без денег и крыши над головойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Тогда многие решили, что Анна ему не пара: на девять лет старше, трое детей от троих мужчин, ипотека... Тимма же, по мнению экспертов «КП», завидный жених: его годовой заработок составляет около миллиона долларов.

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