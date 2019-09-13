2019-09-13T11:30:08+03:00
Звезды

Ксения Собчак показала фото в свадебном платье с открытой спиной

Полупрозрачный наряд с ниспадающей до пола фатой необыкновенно идет телеведущей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Накануне свадьбы Собчак огорошила признанием, что обвенчается с БогомоловымНакануне свадьбы Собчак огорошила признанием, что обвенчается с БогомоловымФото: Иван МАКЕЕВ
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Вот и настал тот день, когда Ксения Собчак отправилась под венец со своим возлюбленным Констанитном Богомоловым. Телеведущая встала ни свет, ни заря, вероятно, не спалось от волнения. В шесть утра она разместив сначала нежный снимок рук с браслетами из платины, на которых выгравированы "К + К". А теперь показала свадебное платье.

"Мне кажется, я готова к главному Дню!", - лаконично подписала Ксения Собчак снимок. Она стоит спиной к фотографу. Полупрозрачное платье с открытой спиной на тонких бретельках и ниспадающая до пола фата необыкновенно идут телеведущей.

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Мне кажется, я готова к главному Дню!
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Говорят, наряд звезды стоит 500 тысяч рублей. При этом не исключено, что у Ксении будет два свадебных платья. Одно для венчания и регистрации, другое для банкета. Накануне свадьбы Собчак огорошила признанием, что обвенчается с Богомоловым.

xenia_sobchakxenia_sobchak
К + К = Любовь
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300 гостей и свадьба в атмосфере роскоши должна состояться в Петровском пассаже и стать событием года. Конечно, поначалу жених и невеста скрывали от гостей место проведения банкета, обещая сообщить гостям день в день. Но потом разослали приглашения. А вот время вечеринки до сих пор не называется. Опасаются вездесущих папарацци. Но можно не сомневаться, что пронырливые светские хроникеры точно окажутся в числе гостей.

Говорят, жених даже пригласил на свою свадьбу бывшую жену Дарью Мороз. Супругам удалось сохранить хорошие отношения после развода. Однако доподлинно не известно, посетит ли торжество Дарья. Вообще на вечеринку соберется весь светский бомонд, так что можно запастись попкорном и наблюдать за действом и даже ощутить себя его непосредственным участником.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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