«Главное, что они счастливы»: будущие свекр и свекровь Собчак готовятся поздравлять молодоженов

Пятница, 13-е - для суеверных людей повод понервничать, а Ксения Собчак и Константин Богомолов сегодня переживают по другому поводу. Сегодня у них состоится «свадьба года», как ее уже окрестили в прессе.

Мама Константина БогомоловаФото: Алена МАРТЫНОВА

Пока молодые делают последние приготовления к торжеству, родители Константина - кинокритик Юрий Богомолов с супругой Ольгой Ульяновой уже выехали в ЗАГС. Будущие свекр и свекровь тележурналистки много лет живут на первом этаже обычной девятиэтажки в Пресненском районе - отсюда они и отправились в ЗАГС на такси, не отвлекаясь на вопросы журналистов, дежуривших у подъезда.

- Как вам невеста, нравится? - задали вопрос чете Богомоловых.

Родители Константина - кинокритик Юрий Богомолов с супругой Ольгой Ульяновой приехали в ЗАГС на таксиФото: Иван МАКЕЕВ

- Да что говорить, главное, чтобы они были счастливы. А они счастливы, значит и нам все нравится, - на бегу ответила будущая свекровь, которая приготовила для невесты букет из нежно-розовых роз и лилий.

Кинокритик Юрий БогомоловФото: Алена МАРТЫНОВА

Юрий Александрович же на все вопросы предпочёл отмолчаться.

Напомним, и для Ксении, и Константина это будет уже второй брак. Этим летом Собчак развелась с сыном Эммануила Виторгана, а ещё раньше распался брак Богомолова с актрисой Дарьей Мороз.

Будущие свекр и свекровь тележурналистки много лет живут на первом этаже обычной девятиэтажки в Пресненском районеФото: Алена МАРТЫНОВА

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