2019-09-13T14:49:35+03:00
Звезды

«Бред, отстань!»: Анастасия Заворотнюк резко ответила на слухи о попадании в реанимацию

Директор актрисы сказал "Комсомолке", что ее возмутили публикации об отеке мозга
Алена МАРТЫНОВА
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Концертный директор актрисы уверяет, что с Заворотнюк все в порядкеКонцертный директор актрисы уверяет, что с Заворотнюк все в порядкеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новость о госпитализации Анастасии Заворотнюк повергла в шок ее поклонников. Напомним, утром 13 сентября ряд СМИ без ссылок на источники сообщили, что артистка с отеком мозга на фоне последней стадии рака попала в реанимацию одной из столичных больниц — якобы туда ее доставили после двух недель лечения в Польше. Сразу вспомнили печальную историю Жанны Фриске, скончавшейся от рака мозга четыре года назад…

Но к счастью, эта информация может оказаться «уткой». Концертный директор актрисы Стас Христов уверяет, что с Заворотнюк все в порядке.

Анастасия с мужем Петром Чернышевым Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия с мужем Петром ЧернышевымФото: Борис КУДРЯВОВ

- Я ей написал — сбросил это сообщение, - рассказал Христов kp.ru. - В ответ от Насти мне пришло сообщение: «Бред, отстань!». Что тут можно сказать? Это ложная информация, комментировать нечего.

Директор артистки пообещал прислать «Комсомолке» скриншот переписки, однако так и не сделал этого:

- Я сейчас не в России, все на бегу, куча звонков, - объяснил Христов.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анастасия Заворотнюк и Петр ЧернышевФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, на днях "КП" удалось выяснить, что артистка сильно поправилась, еле ходит, а от ее роскошной шевелюры почти ничего не осталось, из-за чего звезде приходится носить косынку. По словам соседей актрисы в коттеджном поселке Крекшино, ее маму Валентину Борисовну часто видят в слезах.

Открытие ювелирного салона в Ереване в апреле этого года. Многие обратили внимание на то, что Заворотнюк (справа) заметно пополнела. Фото: artyoms.com

Открытие ювелирного салона в Ереване в апреле этого года. Многие обратили внимание на то, что Заворотнюк (справа) заметно пополнела. Фото: artyoms.com

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Уже которую неделю имя Анастасии Заворотнюк не сходит со страниц СМИ: подозревают, что актриса скрывает серьезную болезнь. В прошлом году, спустя 10 лет брака с фигуристом Петром Чернышевым, 47-летняя Анастасия родила дочку Милу. И вдруг появились шокирующие слухи о том, что у звезды «Моей прекрасной няни» обнаружили опухоль мозга. Недуг тут же связали с диагнозом покойной Жанны Фриске, тоже сделавшей ЭКО и родившей ребенка в зрелом возрасте. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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