«Очень поправилась, косыночка на голове»: соседи рассказали о госпитализации Анастасии Заворотнюк

Весь последний месяц поклонники актрисы переживают за ее здоровье (в августе журнал «Тайны звезд» выпустил статью: «Анастасия Заворотнюк. Неужели у нее из-за ЭКО… рак мозга?» - с тех пор слухи растут, как снежный ком). И хотелось бы верить, что все это вздор, но слишком давно «прекрасная няня» не показывалась на публике, а в ее соцсетях появляются лишь архивные фото. Последняя публикация в Инстаграме, где артистка попросила описать няню Вику из сериала тремя смайликами, и вовсе напугала подписчиков.

- Настя такого бы никогда не написала, не ее стиль, - уверены пользователи соцсетей. - Где же она, что с ней..?

Последние четыре года Заворотнюк живет в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве. Семейное гнездышко, куда актриса мечтала перевезти всю свою большую семью (родителей, супруга — фигуриста Петра Чернышева и двоих тогда еще детей), далось ей очень непросто. История с долгами по валютной ипотеке растянулась на несколько лет, потом — страшная трагедия: один за другим ушли из жизни отец и родной брат артистки. А ведь она так мечтала, что папа-режиссер («человек, который меня сделал» - говорила Заворотнюк) успеет пожить в просторном особняке рядом с близкими людьми… Теперь Анастасия часто ездит к родным на могилу — они похоронены всего в трех километрах от Крекшино.

Дом Анастасии ЗаворотнюкФото: Елена ПЕТРОВА

«ДВА ДНЯ НАЗАД ПРИЕЗЖАЛА ЗА КУРАГОЙ»

Элитный коттеджный поселок расположен рядом с одноименной деревней. Здесь, вдали от столичного шума, обосновались многие знаменитости: Леонид Агутин и Анжелика Варум, Владимир Винокур, Лев Лещенко, Наташа Королева и Тарзан, Алла Довлатова…

Как ни странно, окружают этот оазис самые простые сетевые супермаркеты. Плюс ярмарка, куда местные ходят за домашним творогом, свежим мясом и фруктами-овощами. Двухэтажное здание, где размещаются торговые точки, переживает не лучшие времена - 30 сентября его закроют на ремонт. Вот продавцы и спешат сделать кассу, убалтывают покупателей. Кого не спроси, Заворотнюк у всех отоваривается - берет и пирожные, и рыбу, и редкий каштановый мёд (2000 за баночку). Правда, говорят, что в последнее время здесь чаще видят ее маму Валентину Борисовну.

Последние четыре года Заворотнюк живет в коттеджном поселке Крекшино в Новой МосквеФото: Елена ПЕТРОВА

- Зачэм мама, сама она ходит, - с характерным акцентом уверяет продавец сухофруктов. - Два дня как тут была на красный «Порше» 888. Чернослив, курага, изюм у меня взяла.

- Так значит Анастасия не болеет?

- Это все выдумки, про-во-ка-ция, - подмигивает торговец и вместо двухсот граммов кешью сыпет четыреста: - Скидка сделаю!

"МАМА ПОСТОЯННО ПЛАЧЕТ"

В местной церкви, расположенной за забором на территории коттеджного посёлка, идёт утренняя служба. Весь приход - дюжина старушек, пара мужчин, несколько молодых мам с детьми.

- Анастасию я здесь не встречала, а Валентина, мама ее, заходит иногда. Люди они хорошие, но видно, что закрытые, - рассказала одна из прихожанок.

Анастасия часто ездит к родным на могилу — они похоронены всего в трех километрах от КрекшиноФото: Елена ПЕТРОВА

То, что коттеджный посёлок на 350 домов не для простых людей, заметно сразу. Территория огорожена, внутрь даже такси не пускают, повсюду камеры. Стоимость жилья здесь стартует от 18 миллионов - верхнего предела нет (к слову, особняк Заворотнюк на 900 «квадратов», который обошёлся ей в 2 млн долларов, выглядит куда скромнее многих). Живет актриса в самой дальней части посёлка, прямо у леса, и ее дом надежно скрыт от лишних глаз высоким забором и густой растительностью. Соседи, видимо, на работе - на участках только строители да садовники. Повсюду что-то стучит, жужжит - во многих хоромах полным ходом идёт ремонт.

- Мы тут с прошлой недели, никого не знаем, - разводят руками умельцы с соседнего участка.

Из развлечений в Крёкшино только детская да спортивная площадки.

- Да, в будни у нас тут шумновато, много новоселов, - рассказывает мне местная жительница, гуляющая с собачкой. - Зато в выходные тишина, тут негласное правило: в субботу-воскресенье не мешать другим отдыхать. У нас и знаменитости живут, знаете? Спортсмены, артисты.

В местном храме Анастасию не виделиФото: Елена ПЕТРОВА

- А кто именно?

- Да вот Наташа Королева, например. Хвостик сделает - и побежала в магазин. Ещё одна актриса известная, Настя Заворотнюк, она мне как-то садовника своего советовала. Он из Таджикистана, очень рукастый, и живет здесь, на территории. Раз в неделю приходит стрижёт газон, зимой дорожки чистит. Берет в зависимости от участка от 10 до 20 тысяч в месяц. Но если вам цветы посадить или там крону подстричь - за это отдельно. Жаловался недавно: мол, у Заворотнюк пора газон перестилать, участок выглядит неухоженным, как ни старайся. Но им не до того сейчас.

Из развлечений в поселке только детская площадкаФото: Елена ПЕТРОВА

- Она, кажется, болеет?

- Да, болеет. Сейчас вроде положили в больницу. А до этого, летом, дома была. Но в поселке ее почти не видели, я думала, в Америку к дочке улетела. Но потом вижу — Валя плачет постоянно. У Насти, говорит, сильно голова болит, спать не может. А потом я и Настю увидела… Честно сказать, даже не узнала. Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос ее роскошных как будто нет, косыночка на голове. Это все от лекарств… Дай бог, чтобы она поправилась — надо бы в церковь зайти, свечку за здоровье поставить. У нее ведь дочка совсем маленькая, еще и годика нет...

ЗВОНОК ДИРЕКТОРУ АКТРИСЫ

- Никакие вопросы о здоровье Анастасии Заворотнюк мы не комментируем, - ответил «КП» Стас Христов, концертный директор актрисы. - Она обещала дать интервью в сентябре, выбираем между каналов - «Россия» и НТВ. Но пока Анастасия не может. Единственное, о чем она меня попросила — не устраивать из этого аукцион. Продавать интервью Анастасии мы точно не будем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728749" frameborder="0"></iframe> Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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