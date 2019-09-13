«Состояние бессознательное, пульс прощупывается слабо»: появились подробности госпитализации Анастасии Заворотнюк

Пока официальные представители актрисы опровергают новости о ее госпитализации в реанимацию одной из столичных больниц, осведомленные источники сообщают подробности. По данным паблика в социальной сети «НеМалахов» актриса вот уже две недели находится в Москве, куда ее привезли после лечения в Европе.

- Пациентку доставили в один из московских аэропортов из Польши в неконтактном состоянии: пульс прощупывается слабо, сознание отсутствует, дыхание сбитое, - сообщается в группе. - Далее в клинику ее доставили вертолетом.

Тем временем поговаривают, что супруг актрисы Петр Чернышев приостановил участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Три недели назад, когда информация о болезни Заворотнюк только появилась, Татьяна Александровна лично заверила «КП»: Чернышев по-прежнему в строю, выходит на лед, как и прежде. Однако, сейчас таких подтверждений нет.

- Не могу вам прокомментировать, этот вопрос только в компетенции Татьяны Александровны, - ответила kp.ru по личному номеру фигуристки ее помощница. - К сожалению, сейчас она очень занята и пока не может общаться с прессой.

Напомним, слухи о болезни актрисы появились месяц назад, когда издание «Тайны звезд» сообщило, что у Заворотнюк рак мозга. Последний раз Анастасия появлялась на публике в апреле и даже пропустила вчера открытие магазина одежды своей дочери Анны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728749" frameborder="0"></iframe> Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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