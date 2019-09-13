2019-09-13T20:47:04+03:00
В мире

Летом 2017 года в полицию поступило заявление о пропаже Олега Смоленкова… но почему-то было отозвано 10 дней спустя

В деле предполагаемого «крота ЦРУ в Москве» — всё больше тёмных мест [эксклюзив kp.ru]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Олег Смоленков долгое время являлся информатором ЦРУ в МосквеОлег Смоленков долгое время являлся информатором ЦРУ в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ряд лиц, близко знавших так называемого «кремлёвского крота» Олега Смоленкова, подали в полицию заявление о его пропаже ещё в конце июня 2017 года — через пару дней после того, как сам экс-чиновник загадочно исчез на семейном отдыхе в Черногории, а находившиеся с ним жена и дети перестали появляться в соцсетях.

Однако всего через 10 дней, в июле-2017, заявители забрали из полиции собственное заявление. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом дела. Кем именно были эти заявители — родственниками Смоленкова или его коллегами по работе — собеседник «КП» не уточнил, ссылаясь на тайну следствия.

— О его деятельности как «партнера ЦРУ» тогда никто не подозревал — наоборот, все были заинтересованы его найти. Поэтому, несмотря на демарш заявителей, окончательно дело тогда не закрыли, — сообщил нам источник.

— Согласно юридической практике, одна из основных причин подобных поступков заявителей — пропавший вернулся домой или иным образом нашёлся. То есть местонахождение установлено, — объясняет член Ассоциации юристов России Роман Ардыкуца. — Также заявление могут забрать, если выяснилось, что пропавший умер. Либо если знакомые отчаялись и решили искать его самостоятельно...

Более того, как утверждает источник «КП», один раз, вскоре после исчезновения, Смоленков связался с оставшимися в России близкими: сообщил, что жив, но попросил не искать его. Возможно, отзыв заявления о пропаже связан именно с этим.

Напомним, по версии российских и американских журналистов, высокопоставленный чиновник Олег Смоленков долгое время являлся «ценным информатором ЦРУ в Москве» и был эвакуирован, лишь когда его разоблачение стало неминуемым. Как сообщала «КП» ранее, он ведал российской внешней политикой и имел доступ к информации под грифом «сов. секретно».

МЕЖДУ ТЕМ

Сотрудники силовых структур, слившие журналистам фото Олега Смоленкова, будут наказаны

Сотрудники силовых структур, передавшие журналистам фото возможного «американского агента Олега Смоленкова» из закрытых источников, в ближайшее время будут выявлены и столкнутся с серьёзными последствиями — вплоть до увольнений и уголовных дел. Об этом «Комсомольской правде» рассказал собеседник во властных кругах, хорошо осведомлённый о деле предполагаемого «крота ЦРУ». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Глава СБУ рассказал о следственных действиях с Цемахом по делу MH17
Политолог прокомментировал слова Юнкера о кульминации континентальной трагедии
В МВД рассказали, когда чаще всего угоняют машины
Комиссия ООН приступит к расследованию авиаударов в Идлибе с 30 сентября
Синоптики рассказали, когда в Москву придет третья волна бабьего лета
"Потому что мы дышим!": Собчак объяснила, почему ее свадебный катафалк ехал с открытым багажником
Налогоплательщиков будут информировать о долгах через смс
Песни The Beatles, Queen и Nirvana стали новым школьным нормативом
Зеленский: выборы в Донбассе могут пройти только после развода войск
В Армении вышел из СИЗО владелец бара в Подмосковье, где убили спецназовца ГРУ
ФРГ, ЕС и Британия призвали Иран вернуться к исполнению СВПД
МИД Чехии вызвал российского посла из-за слов Владимира Мединского
Власти Италии будут платить гражданам 700 евро в месяц за переезд в юг страны
Вашингтон ввел новые санкции против Пхеньяна
Украина не может объявить войну России из-за отсутствия ядерного оружия
Путин поручил правительству заложить в бюджет средства на восстановление жилья в Приангарье
Законопроект Минтруда о повышение МРОТ с 2020 года был одобрен
В Грузии застрелили гражданина России
Американскую пловчиху дисквалифицировали за откровенный купальник
В Совете Федерации предложили Украине войти в состав РФ
Google выплатил Роскомнадзору штраф в 700 тысяч рублей
Путин примет участие в трехстороннем саммите по Сирии