Летом 2017 года в полицию поступило заявление о пропаже Олега Смоленкова… но почему-то было отозвано 10 дней спустя

Ряд лиц, близко знавших так называемого «кремлёвского крота» Олега Смоленкова, подали в полицию заявление о его пропаже ещё в конце июня 2017 года — через пару дней после того, как сам экс-чиновник загадочно исчез на семейном отдыхе в Черногории, а находившиеся с ним жена и дети перестали появляться в соцсетях.

Однако всего через 10 дней, в июле-2017, заявители забрали из полиции собственное заявление. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с ходом дела. Кем именно были эти заявители — родственниками Смоленкова или его коллегами по работе — собеседник «КП» не уточнил, ссылаясь на тайну следствия.

— О его деятельности как «партнера ЦРУ» тогда никто не подозревал — наоборот, все были заинтересованы его найти. Поэтому, несмотря на демарш заявителей, окончательно дело тогда не закрыли, — сообщил нам источник.

— Согласно юридической практике, одна из основных причин подобных поступков заявителей — пропавший вернулся домой или иным образом нашёлся. То есть местонахождение установлено, — объясняет член Ассоциации юристов России Роман Ардыкуца. — Также заявление могут забрать, если выяснилось, что пропавший умер. Либо если знакомые отчаялись и решили искать его самостоятельно...

Более того, как утверждает источник «КП», один раз, вскоре после исчезновения, Смоленков связался с оставшимися в России близкими: сообщил, что жив, но попросил не искать его. Возможно, отзыв заявления о пропаже связан именно с этим.

Напомним, по версии российских и американских журналистов, высокопоставленный чиновник Олег Смоленков долгое время являлся «ценным информатором ЦРУ в Москве» и был эвакуирован, лишь когда его разоблачение стало неминуемым. Как сообщала «КП» ранее, он ведал российской внешней политикой и имел доступ к информации под грифом «сов. секретно».

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