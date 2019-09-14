Малахов ответил Собчак, снявшись обнаженным в ванне с женой

Андрей Малахов иронично ответил на вызов, брошенный Ксенией Собчак: ведущий программы «Привет, Андрей» на канале «Россия 1» снял шуточный видеоролик, в котором он лежит обнаженным в ванне вместе с женой Натальей Шкулевой. Видео телеведущий разместил на своей странице в Инстаграме.

Ролик стал ответом на тизер о новом шоу Ксении Собчак: накануне его опубликовал на своем сайте Первый канал. В тизере Ксения также лежит в ванне с пеной и возбужденно говорит в телефонную трубку:

- Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь! – как бы намекая и на то, что она будет вести новую программу на Первом канале, с которого в свое время ушел Малахов, и на свою свадьбу с Константином Богомоловым, которая прошла в пятницу, 13 сентября. Именно в этот день тизер появился на сайте Первого канала.

В ответном ролике, опубликованном Малаховым в Инстаграме, они с женой Натальей нежатся в ванне с пеной. Свечи, романтическая обстановка, легкая музыка… В руке телеведущий держит телефон и отвечает Собчак:

- Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты.

В финале камера фокусируется на плавающих в пене детских игрушках.

malakhov007 СКОРО: сегодня на @tvrussia в 18:00 #приветандрей #мой #контрафакт

Слухи о том что Ксения Собчак может стать ведущей Первого канала, ходили еще весной. Когда на сайте канала появился тизер с участием Собчак, журналисты предположили, что Ксения будет вести программу «Пусть говорят» вместо Дмитрия Борисова. Таким образом, она составила бы конкуренцию Андрею Малахову и его шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Однако глава пресс-службы Первого канала Лариса Крымова эту версию «КП» не подтвердила, посоветовав следить за эфиром.

К слову, в жизни Малахов и Собчак нежно дружат: накануне в пятницу вечером Андрей вместе с остальными гостями отплясывал на свадьбе Ксении с режиссером Константином Богомоловым. На банкете в честь бракосочетания Собчак и Богомолова гуляла вся светская Москва, в том числе генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой Софьей и телеведущий Владимир Познер. В это же самое время на Первом канале в эфир вышла программа "Вечерний Ургант" с участием Собчак и Богомолова. Передачу записали заранее, еще в среду, но показали только в пятницу, когда Ксения и Константин стали мужем и женой. Во время шоу Иван Ургант устроил шуточную роспись Собчак и Богомолова, а потом заставил Ксению бросать букет невесты, который в итоге достался картонной Ольге Бузовой.