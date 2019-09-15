«Немножечко похмельный вид»: Ксения Собчак показала, как она выглядит после первой брачной ночи

Свадьба Ксении Собчак пела и плясала всю ночь – неудивительно, что на следующий день телеведущая, как и полагается новобрачной, встала очень поздно. Судя по записям в Инстаграме, Ксения долго приходила в себя после первой брачной ночи с мужем, режиссером Константином Богомоловым.

- Я дальше напишу подробнее, пока еще лежу, и плохо вяжутся слова, - написала Ксения в субботу после обеда, поблагодарив в соцсети всех, кто помог ей с организацией свадьбы.

xenia_sobchak Этот прекрасный день позади, но эмоции продолжают переполнять!

Ближе к вечеру Ксения, наконец, выбралась из постели и решила запечатлеть для истории неимоверное количество подарков, которое ей преподнесли на торжество. Телеведущая показала в Сториз огромное количество пакетов со свадебными презентами, которые заняли две комнаты.

- Вот такая вакханалия подарков и немножечко похмельный вид, - рассказала Ксения в видео хриплым и усталым голосом. - Все-все-все скорее посмотреть, красоты огромное количество, спасибо всем.

Снимая подарки, Ксения навела камеру мобильного телефона на свое отражение в зеркале – и запечатлела счастливую невесту после первой брачной ночи. Насчет «немножечко похмельного вида» Собчак действительно не слукавила. В зеркале отразилась женщина, одетая в растянутую кофту и треники, с грязными, собранными в небрежный пучок волосами. Видимо, насыщенная программа торжества и количество выпитого во время банкета алкоголя настолько подкосили Ксению, что вместо ночи любви с мужем телеведущая после свадьбы предпочла банально отоспаться.

Снимая подарки, Ксения навела камеру мобильного телефона на свое отражение в зеркале. Фото: Инстаграм.

Напомним, Собчак и Богомолов решили подойти к теме свадебных подарков максимально практично. Жених и невеста разослали всем приглашенным на свадьбу вишлист – список желаемых презентов. Новобрачные поставили друзьям два условия: во-первых, одеться «со вкусом», а во-вторых, не помогать старикам и животным. «Если вместо подарков молодым вы пожелаете перевести деньги в помощь старикам и животным, убедительная просьба не делать этого», - написали они в приглашениях.

В вишлисте Собчак и Богомолов указали в основном практичные презенты для обстановки их будущего загородного дома, который сейчас достраивает Собчак. Это предметы мебели (например, пуфик за 1 миллион рублей), элитное постельное белье, банные халаты и т. д. Судя по пакетам, которыми уставлены комнаты Ксении, гости бракосочетания ответственно подошли к выбору подарков. Почти половина подношений – это фирменные пакеты «Петровского пассажа», где Ксения присмотрела немало вещиц для своего будущего гнездышка.

Насчет «немножечко похмельного вида» Собчак действительно не слукавила. Фото: Инстаграм.

Другая половина – фирменные голубые пакеты итальянского бренда Frette, торгующего элитным постельным бельем и аксессуарами для дома. Как того и хотела Ксения, гости свадьбы надарили ей постельное белье по цене 40 тысяч рублей за комплект, банные халаты по 35 тысяч рублей каждый и полотенца по 10 тысяч рублей за штуку. А вот решился ли кто-то замахнуться на пуфик за миллион рублей, осталось загадкой. По крайней мере, среди подарков этого предмета мебели не наблюдается.

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