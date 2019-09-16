2019-09-16T17:59:50+03:00
Звезды

«Равнение на старый Голливуд»: почему Собчак приехала в загс в пеньюаре за 500 тысяч

«Равнение на старый Голливуд»: почему Собчак приехала в загс в пеньюаре за 500 тысяч
Алина ЧЕРНОВА
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Это платье отчасти напоминает голливудские платья 1930-х годовЭто платье отчасти напоминает голливудские платья 1930-х годовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Скандальная невеста Ксения Собчак прибыла в загс на катафалке и в платье из кружева шантильи за 500 тысяч рублей. Почему Ксения выбрала к свадьбе с Константином Богомоловым платье-пеньюар, объяснил «КП» историк моды Анатолий Вовк.

— В отличие от многих невест, выбирающих платья-торты, Ксения Анатольевна Собчак решила надеть элегантное платье без объемов, — говорит Анатоль Вовк. — Это платье отчасти напоминает голливудские платья 1930-х годов. Эти платья напоминали неглиже, которое обычно носили дома. Светлые ткани, кружево и прозрачные вставки были своего рода визитной карточкой душещипательных сцен кинематографа. Многие известные звезды Голливуда надевали подобные платья для фильмов. Эти платья привлекали внимание мужчин, смотревших кино, и внимание женщин, копировавших фасоны платьев, представленных на экране.

Например, на Джинджер Роджерс был похожий пеньюар в фильме «Давайте потанцуем» (1937 г.).

Дорогое кружево и дорогие ткани как нельзя кстати подходят уровню Ксении Собчак. При этом важно отметить, что платье не смотрится вульгарно, как бывает часто с теми, у кого есть деньги, но нет вкуса. Несмотря на стоимость платья, она выглядит в хорошем смысле просто, что и есть залог элегантности.

Светлые ткани, кружево и прозрачные вставки были своего рода визитной карточкой душещипательных сцен кинематографа

Светлые ткани, кружево и прозрачные вставки были своего рода визитной карточкой душещипательных сцен кинематографа

Напомним, свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова отгремела в Москве в минувшую пятницу 13-го сентября. В день торжества невеста сменила три свадебных наряда. Константин Богомолов тоже не отставал, появившись перед гостями в двух разных костюмах. Все наряды паре предоставили на бартерной основе за рекламу в соцсетях организаторы свадьбы, владельцы крупнейших московских универмагов.

По оценкам специалистов, только свадебные наряды Собчак и Богомолова стоили не менее 3 миллионов рублей.

К Грибоедовскому ЗАГСу Собчак и Богомолов прикатили на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Водитель похоронного лимузина поделился с журналистами, мол, катафалк новый, ранее на нем покойников не перевозили.

Потом пара обвенчалась в храме на Никитском бульваре. Туда влюблённые прибыли уже на карете. На том же транспорте пожаловали они и к Музею Москвы, где отшумел банкет на 300 гостей. Там парочка гуляла до двух ночи, уехав домой на лимузине Ксении.

Свадьба Ксении Собчак: пятница, 13-е и катафалк с кровавой надписью.Черный катафалк и пятница, 13-е… Нет, это не начало фильма ужасов. Это Ксения Собчак выходит замуж за Богомолова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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