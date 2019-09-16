Хоккеиста Мусатова, которого обвиняют в мошенничестве на 45 млн. рублей, арестовали на 2 месяца

И все-таки арестован... Бывший хоккеист московского «Спартака» Игорь Мусатов как минимум два ближайших месяца проведет в СИЗО. Кузьминский суд отправил его под арест. Напомним, Мусатов - обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Помимо него в деле фигурирует еще один мужчина. Роль третьего возможного сообщника следователи пока выясняют.

Как уже писала «Комсомольская Правда», в начале 2018 года Мусатов познакомился в ресторане на Кутузовском проспекте с бизнесменом Абеляном. Тот разоткровенничался, мол, хочу вложить деньги в растущие бешенными темпами криптовалюты. Обменялись телефонами. Мусатов через какое-то время перезвонил и предложил новому знакомому купить у него 103 биткоина по курсу, ниже рыночного. Объяснил, что ему нужно срочно приобрести новую квартиру. Через несколько дней Абелян приехал по адресу в Печатниках, который назвал Мусатов - якобы в его офис. Там бизнесмен отдал 800 тысяч долларов (45 млн. рублей по курсу на февраль 2018-го, - Авт.) предполагаемому помощнику Игоря Мусатова. Тот вышел из комнаты, якобы чтобы проверить подлинность купюр, и исчез.

- Впоследствии злоумышленники поделили похищенные средства между собой, - сообщили в МВД России.

Абелян подал заявление в полицию только через несколько месяцев - Мусатов какое-то время был на телефонной связи и обещал все уладить. «Помощника» задержали, сейчас он под домашним арестом, а вот Игорь Мусатов ударился в бега и вплоть до конца прошлой недели, когда был задержан, числился в федеральном розыске.

На заседание в Кузьминский суд, где должны были решить, отправить экс-хоккеиста под домашний арест, как коллегу, или в СИЗО, из близких приехала только мать Игоря Мусатова. А вот супруга, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева (у пары есть пятилетний сын), в суде так и не появилась.

Пенсионерка попросила отправить Мусатова под домашний арест. Пообещала судье, что сама будет сидеть с ним дома, «как с маленьким». Однако судья согласился с доводами следователя - человек почти год был в розыске, явно может попытаться сбежать и еще раз. Поэтому - арест. Пока на два месяца.

Игорю Мусатову грозит реальный срок до 10 лет колонии.

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