2019-09-16T21:10:20+03:00
Звезды

«Такие осложнения говорят о развитии сепсиса»: анастезиолог-реаниматолог рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Из-за пневмонии инфекция распространяется по крови, выводя из строя внутренние органы [эксклюзив kp.ru]
Елена ПЕТРОВА
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СМИ сообщили о развитии пневмонии и полиорганной недостаточности Прекрасной няни, из-за которых медикам пришлось приостановить противоопухолевое лечениеСМИ сообщили о развитии пневмонии и полиорганной недостаточности Прекрасной няни, из-за которых медикам пришлось приостановить противоопухолевое лечениеФото: Борис КУДРЯВОВ
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Осложнения на фоне тяжелой онкологии заставляют врачей корректировать лечение Анастасии Заворотнюк в попытке спасти актрису. В понедельник СМИ сообщили о развитии пневмонии и полиорганной недостаточности Прекрасной няни, из-за которых медикам пришлось приостановить противоопухолевое лечение. Насколько критично это состояние, и можно ли вернуть такого пациента к жизни, kp.ru рассказал практикующий анастезиолог-реаниматолог, сотрудник одной из ведущих федеральных больниц.

- Конечно, каждый пациент индивидуален - надо знать возраст, тяжесть заболевания, смотреть анализы, жизненно-важные показатели и многое другое. Но шанс на спасение есть всегда, - уверен медик. - Хотя надо признать - это серьёзные осложнения, и безусловно, они могут стать летальными. Полиорганная недостаточность значит, что отказали как минимум два органа: легкие, почки, сердце, печень и так далее. Скорее всего, в этом случае недостаточность возникла на фоне сепсиса, а тот, в свою очередь - от пневмонии.

Осложнения на фоне тяжелой онкологии заставляют врачей корректировать лечение Анастасии Заворотнюк в попытке спасти актрису Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Осложнения на фоне тяжелой онкологии заставляют врачей корректировать лечение Анастасии Заворотнюк в попытке спасти актрисуФото: Анатолий ЖДАНОВ

По словам врача, заражение крови вовсе не означает каких-то внешних раздражителей, то есть может появиться у больного даже в самых стерильных условиях.

- Пылинки, соринки - сейчас это уже невозможно, - продолжает специалист. - Дело в том, что все мы являемся носителями условно-патогенной флоры.

У здорового человека работает иммунная система, которая придерживает болячки. А у тяжелых пациентов иммунитет на справляется, надо помогать антибиотиками. Скорее всего, изначально у Анастасии развилась пневмония, а уже потом инфекционный процесс распространился по крови и вызывал дисфункцию других органов. Противоопухолевую терапию в такой ситуации можно проводить, только если больной не в критически тяжёлом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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