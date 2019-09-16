"Скорая" дежурила у дома Заворотнюк ежедневно: Алексей Ягудин рассказал о болезни актрисы

Сегодня в 19.45 на Первом канале выйдет спецвыпуск программы «Пусть говорят», посвященный Анастасии Заворотнюк. В студии на запись программы собрались коллеги, друзья и соседи актрисы. Они скажут слова поддержки в адрес Насти и ее семьи, кроме того, расскажут о своем общении с Заворотнюк и ее семьей.

Сосед Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева фигурист Алексей Ягудин рассказывает: «Мы живем в одном поселке с ними. Весной мы вместе с Настей участвовали в съемках пилотного выпуска одной их передач - абсолютно нормально она выглядела, была очень жизнерадостная. А уже летом во время прогулок с детьми я видел карету «Скорой помощи», которая практически ежедневно дежурила возле ее дома...»

Дом Анастасии ЗаворотнюкФото: Елена ПЕТРОВА

Ягудин рассказал, что на вопросы о состоянии здоровья Анастасии, ближайшие друзья отвечают односложно: «Молимся!»

Священник церкви, которая находится в поселке Крекшино, где живет семья Заворотнюк рассказал: «Видим Валентину, маму Анастасии: она просит молиться, и мы молимся всем приходом за здоровье Насти. Супруг ее был на вечерней службе с ребеночком. Видно, что люди очень мужественные. Думаю, что Господь поможет...»

Последние четыре года Заворотнюк живет в коттеджном поселке Крекшино в Новой МосквеФото: Елена ПЕТРОВА

К родным Заворотнюк обратился телеведущий Дмитрий Шепелев. Его жене Жанне Фриске после родов поставили диагноз глиобластома - прогрессирующая опухоль головного мозга третьей степени. По некоторым данным, и у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга.

«Семье Насти сейчас очень важно сделать то, что в свое время не сделал я, - говорит Шепелев. - А именно: сделать официальное, публичное заявление. Не для того, чтобы привлекать к себе внимание, его и так достаточно - это бремя публичности: человек публичный обязан сказать, что с ним происходит. Это освободит семью от очень многих хлопот и забот в будущем. Это освободит семью сейчас от домыслов, это поможет сконцентрироваться на помощи любимому человеку, и избавить себя от комментарий выдумок, сплетен, которые сейчас множатся... Эти истории схожи в других деталях - в рождении ребенка, в молниеносности того, как развивается болезнь, но на этом параллели заканчиваются... Чтобы не происходило, будьте сильными..»

8 лет назад Жанна Фриске и Анастасия Заворотнюк вместе снимались в программе «Минута славы». Фото: стоп-кадр 1tv.ru

Сестра Жанны Фриске Наталья подчеркнула: «Никакого ЭКО Жанна не делала, никаких стволовых клеток не было, была небольшая гормональная терапия. Она прожила два года благодаря экспериментальному лекарству...»

Профессор, онколог Сергей Поликарпов отметил, что беременность, ЭКО или омоложение стволовыми клетками не может стать пусковым механизмом для появление злокачественного новообразования: «Но если у человека есть опухолевое заболевание, и он беременеет, то опухоль растет в 10 раз быстрее...»

Гости студии «Пусть говорят» пожелали сил семье и высказали слова поддержки «любимой няне» Анастасии Заворотнюк. В октябре ее дочке Миле исполнится годик, коллеги надеются, что мама сможет поздравить ребенка с первым днем рождения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728749" frameborder="0"></iframe> Заворотнюк поставили диагноз по фото.Слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, стали шоком. И хотя друзья и коллеги актрисы всё опровергают, в соцсетях уже сравнивают «прекрасную няню» с Жанной Фриске...

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