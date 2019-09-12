«Желудок горит, даже водка не помогла»: исхудавший после «Крота» Алибасов пришёл на судебное заседание

Эпопея с отравлением Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб близится к завершению: в четверг в Пресненском районном суде истец-продюсер встретился с ответчиком - производителем «Крота» для беседы сторон.

- Да только никакой беседы так и не состоялось, ответчики к нам даже не подошли - наблюдали в стороне со снисходительной улыбкой, - рассказал kp.ru. адвокат пострадавшего Андрей Комиссаров. - Мы подали ходатайство - попросили привлечь в качестве третьего лица Роспотребнадзор. У нас есть результаты независимой экспертизы о том, что у «Крота» нарушены правила маркировки опасной продукции. Но суду нужна государственная экспертиза, поэтому просим привлечь ведомство. Роспотребнадзор ранее заявлял, что после громкой истории с отравлением проведёт проверку. Но ее так и не было.

Следующее - основное судебное заседание назначено на 2 октября. Требования Алибасова не изменились - 100 миллионов рублей компенсации и разработка новой упаковки, чтобы больше никто не смог перепутать «Крот» с лимонадом. По данным адвоката, в России уже погибли 10 человек, случайно выпивших это средство.

Между тем, сам продюсер ещё не оправился от ожога пищевода.

- Самочувствие плохое, - пожаловался Алибасов сайту mk.ru. - Я вот стою перед вами, у меня желудок горит. Чтоб не горел, выпил 20 граммов водки. Думал, перестанет. Нет, не перестал. Трудно пищу принимать. Не работает пищевод. Так что ем или жеванное, или уже съеденное. Каши, супы, бульоны, Врачи говорят: "Терпи, может через полгода зарастет". Хотелось бы побыстрее.

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Елена Малышева показала желудок Бари Алибасова изнутри

Травился Бари Алибасов средством для прочистки труб на самом деле или нет? Не напридумывал ли он с три короба пиара ради — известный ведь мастер этого дела? Вопросов в этой истории было больше, чем ответов, даром что Бари Каримович клялся, что все чистая правда, рассказывал, как ему непросто теперь — приходится употреблять только пюреобразную пищу и даже демонстрировал заключение из больницы. (подробности)