Флешмоб в поддержку Устинова как присяга "силам добра"

Можете не сомневаться, сегодня в поддержку осужденного Павла Устинова выложат видео все мало мальски значимые фигуры российского театра и кино. Уж актёры – точно. А к концу дня начнется ажиотаж, будто в эвакуацию уходит последний поезд и нужно успеть

И дело совершенно не в том, что у актерского цеха высокая корпоративная солидарность или политическое сознание.

Скорее наоборот. В своем обычном состоянии актерский мир это - клубок змей, которые либо жалят друг друга, либо совокупляются.

На наших глаза рождается новый общественный феномен, когда не присягнуть (причем документально) "силам добра" совершенно невозможно. Потому что иначе, ты автоматически присягаешь «силам зла».

Групповой психоз, который охватывает в эти минуты театрально-киношную общественность будет иметь очень продолжительные последствия.

Приходишь ты, например, спустя полгода на пробы, а тебя кастинг-директор с хорошей памятью и спросит:

- А я вот что-то не припомню. Вы записывали видео в поддержку нашего товарища – Павла Устинова? Нет? В отпуске были? Понятно. Мы вам перезвоним.

И не перезвонят.

В общем и целом, очередной сетевой флешмоб снова наглядно демонстрирует, что наше общество без нормальных и работающих профсоюзов в любой критической ситуации становится похоже на инвалида. Для того, чтобы совершить простейшее социальное действие, приходится идти на всякие технические ухищрения.

Так было с Иваном Голуновым, за которого, позабыв про все идеологические различия, встал горой журналистский цех, Сегодня осознают себя профессиональной корпорацией и хотят защитить своего – актеры.

Хотелось бы только, чтобы на месте этой сетевой самодеятельности возникли наконец «взрослые» формы самоорганизации, которые могли бы при необходимости и на одуревших чиновников повлиять и придавить к земле потерявшего края работодателя.

И нет. Я имею в виду совсем не Шмакова и его так называемые независимые профсоюзы.