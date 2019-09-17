2019-09-17T19:39:54+03:00
Звезды

"Бабушка и тетя сходили с ума": Гузеева не проронила ни слезинки над умирающей дочерью

Наследница телеведущей всегда была близка со звездной родительницей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ольга появилась на свет от союза Ларисы Гузеевой с бизнесменом Игорем Бухаровым в 2000 годуОльга появилась на свет от союза Ларисы Гузеевой с бизнесменом Игорем Бухаровым в 2000 годуФото: Instagram.com
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Лариса Гузеева никогда не скрывала своего трепетного отношения к детям. Телеведущая воспитывает сына Георгия и дочь Ольгу, или, как ее называют родные, Леля. Звезда гордится отпрысками и буквально с остервенением тигрицы набрасывается на обидчиков своих наследников. Но мало кто знает, что при этом знаменитость в самых критических ситуациях может сохранять хладнокровие.

Ольга появилась на свет от союза Ларисы Гузеевой с бизнесменом Игорем Бухаровым в 2000 году. Девочка росла очень непростым ребенком. У нее всегда было свое мнение, она со скептицизмом относилась к любым авторитетам и ставила смелые эксперименты над своей внешностью: прокалывала нос и губы, сбривала волосы, носила мужскую одежду, в общем, была настоящей пацанкой.

Но по мере взросления Леля стала мягче и женственнее. На днях наследница телеведущей "Давай поженимся!" дала пронзительное интервью о своих отношениях с родительницей. "Моя мама намного мягче, чем многие матери, несмотря на ее холодную рациональность. Она никогда в жизни не поднимала на меня руку. Ну, может пару раз пощечину давала, когда я действительно заслужила. Она редко бывает неправа. Очень редко", - начала свою исповедь девушка.

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Лариса Гузеева с дочерью Лелей
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Она отметила, что Гузеева в "Давай поженимся" - это всего лишь образ. На самом деле ее мама - очень ранимый человек, который обладает железной волей. "Когда мне было девять лет, я отравилась в Италии морепродуктами и умирала. Мама не проронила ни слезинки, хотя бабушка и тетя плакали, молились надо мной, сходили с ума. Мне казалось, что мама самая злая женщина на Земле, потому что не проронила ни слезы", - цитирует Ольгу peopletalk.ru.

С годами девушка поняла, что мама и ее спокойствие ее в итоге и спасли: "Как я вообще могла так думать?".

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Стащила дитя с постели
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Сейчас она очень близка с родительницей. "Иногда мне кажется, что мы не мать и дочь, а сестры... Скандалы и ссоры в нашей жизни есть. Но это необходимое зло. Если бы мы с мамой не ругались, мы бы не были так близки. Не кричат и не ругаются только те люди, которым плевать друг на друга... Мама… Она настолько заботливая, насколько человек вообще быть не может. А она может. Я люблю ее", - заключила Ольга.

Горе Ларисы Гузеевой.«Я себя резала», «Мне из этого не выкарабкаться»... Ларису Гузееву лечат сразу три психолога. Специалисты помогают телеведущей пережить смерть матери, которую она «патологически любила»

ИСТОЧНИК KP.RU

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