Лариса Гузеева сильно похудела и показала стройные ноги

Лариса Гузеева вернулась к активной жизни в соцсетях. Совсем недавно актриса пережила настоящий стресс - злоумышленники взломали ее блог, поэтому бессменная ведущая программы "Давай поженимся" какое-то время не могла общаться со своими поклонниками. Однако теперь все невзгоды и печали позади. 60-летняя звезда предстала перед публикой во всей красе.

Лариса Гузеева поделилась фотографией своего неожиданного преображения. На снимке помолодевшая и загоревшая звезда экрана позирует в черном платье-oversize. Стилисты красиво уложили ей волосы и сделали макияж. Лариса стала платиновой блондинкой.

Невооруженным взглядом видно, как сильно похудела артистка. Ко всему прочему она продемонстрировала публике свои стройные ножки. К модному луку она подобрала серебристые босоножки на небольшом каблучке.

"Новый сезон! Первый день съемок! Всем счастья и радости!", - подписала она фото.

Поклонники отметили, что за лето Лариса невероятно похорошела. "Похудели, сразу минус десять лет", "Такие приятные изменения! Как всегда, шикарна!", "Вы очень постройнели и помолодели", «"Хорошенькая! Цвет волос, вам очень идет!", "Вы, как вино, все лучше и крепче", "Какая худышка!", - не нарадуется публика.

Переменами во внешности телеведущей восхитились не только поклонники, но и ее коллеги. Елена Малышева и Алика Смехова засыпали Ларису комплиментами, отметив, какой красивой она стала. "Прекрасно выглядишь", - прокомментировала Смехова. "Ой, Ларочка, ну какая ты красивая! То ли отдохнула, то ли похудела, то ли загорела? Ну просто красавица!", - высказалась Малышева.

Напомним, Лариса Гузеева в этом году отметила 60-летие. Телеведущая следит за собой, чтобы выглядеть молодо. Летом после неудачных попыток похудеть она отправилась в детокс-клинику. Звезда жаловалась, что ей очень тяжело дается диета, мол, она не может держать себя в руках и срывается каждый раз при виде вкусной еды. Но под контролем врачей ей удалось избавиться от лишних килограммов.