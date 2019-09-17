Николай Цискаридзе: «Надо молиться за Анастасию Заворотнюк и ждать, когда придут хорошие вести»

У актрисы Анастасии Заворотнюк тяжелое заболевание – злокачественная опухоль мозга. Сейчас она находится в реанимации московской клиники. Врачи решили провести операцию – трепанацию черепа. Коллеги и поклонники уповают на чудо и выражают слова поддержки. Друг актрисы, прославленный артист балета, руководитель Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе в разговоре с «Комсомолкой» передал просьбу молиться за Заворотнюк.

- Анастасия Заворотнюк прекрасная, талантливая актриса. Что можно говорить о ее недуге сейчас… Надо только молиться и ждать, когда придут хорошие вести, - сказал «КП» Николай Цискаридзе. - Я верю, что врачи помогут.

Главное сейчас молиться, чтобы все было хорошо. Я молюсь за Настю.

Я Настю очень люблю и очень уважаю. Надеюсь, что все у нее будет хорошо. Мы с ней много работали и очень дружим.

Потому говорить о том, что сейчас происходит (о болезни. – Ред.) мне очень тяжело. Не хочется об этом говорить. Можно только молиться.

Не надо сотрясать воздух разговорами. В страшный диагноз не хотелось верить. Никто не верит. Официальных заявлений еще не было. Не хочу об этом говорить. Надеюсь, что болезнь отступит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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