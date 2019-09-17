Генпрокуратура вернула Клинскому району общественную баню, которую присвоил Постригань

Клинский городской суд поддержал иск Генпрокуратуры России, которая позаботилась об обращении в доход государства имущества бывшего Главы Клинского муниципального района Александра Постриганя и его близких лиц, полученного из непредусмотренных законом источников.

- В доход государства обращены 1 700 объектов недвижимости, 4 автомобиля, 5 миллиардов рублей денежного эквивалента уже отчужденного ответчиками имущества. Общая стоимость изъятого имущества оценивается в 9 миллиардов рублей. Среди возвращенных объектов: здание кинотеатра "Мир", лодочная станция в парковой зоне, городской торговый центр, детская поликлиника, котельные района, общественная баня, культурно-исторический объект "Торговые ряды г. Клина", рынок, производственные комплексы градообразующих заводов с междугородними железнодорожными путями, два детских сада, базы отдыха, участки для строительства жилых домов, земли лесного фонда, - перечислили в Генпрокуратуре.

Ни в кино без Постриганя сходить, ни в бане помыться.

А еще сотрудники Генпрокуратуры заявили в суде о вовлечении Постриганем в "предпринимательскую деятельность" своего сына, которой он "активно способствовал путем использования властных полномочий главы района".

Способствовал глава Клинского района не только сыну. Еще почти сотне человек.

"Наряду с этим были установлены данные 80 подконтрольных Постриганю лицах, которые в ходе прокурорско-следственной проверки подтвердили, что являются фиктивными собственниками значительного объема имущества, зарегистрированного на них Постриганем и его сыном для сокрытия от контролирующих органов. Более того, Постригань оформлял и непосредственно на себя некоторые ликвидные активы, например, базу отдыха в Астрахани", - говорится в документе.

Эти лица были выявлены сотрудниками Генпрокуратуры где угодно только не в Клинском районе: в Астраханской и Тверской областях, в Москве и Краснодарском крае.

- Наряду с Александром Постриганем к участию в деле привлечены 25 ответчиков. В обоснование произведенных расходов адвокатами ответчиков были представлены договоры дарения сыну и племяннику Александра Постриганя. В частности, за 2007 год на сумму 250 миллионов рублей. В короткие сроки прокурором совместно с УФСБ России по Москве и Московской области установлено и доказано суду, что эти сделки носят фиктивный характер. Единственными дарителями являлись престарелые отец и мать супруги Постриганя – пенсионеры в возрасте более 80 лет. Судебное разбирательство в Клинском городском суде Московской области продолжалось в течение 3 месяцев, - отметили в Генпрокуратуре России.

Схема вывода земель и объектов чиновниками Московской области из госсобственности не нова. В апреле этого года Генпрокуратуре пришлось подобным образом "раскулачивать" главу Серпуховского района Александра Шестуна. Ему могли бы позавидовать заядлые игроки в "Монополию". Он фанатично собирал фишки, выкупая свободные земли на карте Серпуховского района. За 15 лет правления он фактически присвоил себе 18 подмосковных деревень.

Из материалов суда: "с 2003 по 2018 годы Шестуном и под его руководством приобретены не менее 771 объекта недвижимости общей кадастровой стоимостью 2,56 миллиардов рублей, из которых 654 являются земельными участками в Серпуховском районе совокупной площадью свыше 13,8 миллионов квадратных метров, а также более 43 дорогостоящих автомобилей, мотоциклов, катеров, снегоходов и иной техники престижных марок "Мерседес", "Ауди", "Лексус", "Тойота", "Ленд Ровер", "Сузуки" и "Бомбардье" на сумму более 49,9 миллиона рублей".

- Все строилось на одной преступной схеме, когда земля сдавалась в аренду юридическому лицу, затем на ней появлялась небольшая хозяйственная постройка, после оформления которой в собственность искусственно создавались основания для приобретения земли, на которой она расположена, по льготной цене в десятки раз ниже рыночной. После оформления права собственности на землю ее перепродавали, - пояснила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Кстати, Шестун тоже больше всего доверял своей 83-летней маме. На нее было зарегистрировано 19 объектов недвижимого и движимого имущества общей стоимостью свыше 82,7 миллионов рублей. Это при ее доходе за 2003-2018 годах - 13,4 тысячи рублей.