Тюремный футбол. Почему система пинает людей после того, как они выходят на свободу

Начавшаяся было дискуссия, можно ли Кокорину и Мамаеву снова играть в футбольной премьер-лиге закончилась, не успев начаться. Кокорина немедленно ангажировал питерский Зенит, а Мамаев формально не является безработным – контракт с ним не расторгнут. Но и без «Краснодара» желающих получить в команду хорошего футболиста будет достаточно, а моральный облик спортсменов у нас не волнует ни владельцев команд, ни болельщиков.

Однако речь ведь идет совершенно о другом. В стране сегодня находятся в заключении более 600 тысяч человек. Каждый год места лишения свободы покидают десятки тысяч человек, которые вроде бы с обществом рассчитались сполна. Однако, общество так не считает. Эти люди – «прокаженные».

Один из самых тяжких результатов судимости – это невозможность снова социализироваться. И речь идет не о какой-то политической там карьере. Как правило, это невозможность найти работу. За исключением самой низкоквалифицированной, куда берут вообще любого.

Дискриминация людей, имевших проблемы с законом повсеместна, ее никто не скрывает. Например, банки автоматически отказывают людям в получении любого кредита, не разбираясь в деталях.

Мне трудно сказать, насколько это соответствует закону и вообще Конституции, которая вроде бы как гарантирует равные права для всех, но в этом точно нет никакой и бизнес-логики. Человек, имеющий стабильный заработок (от 3 месяцев) и прописку, ровным счетом ничем не отличается от любого другого горожанина с точки зрения платёжеспособности. Даже убийца. Скорее, вопросы должны быть к осужденным по экономическим статьям.

Как маялся после освобождения без дела Егор Прокудин, герой Шукшина в «Калине красной» пока его не пригрел все понимающий председатель колхоза, так и сегодня мыкаются по России неприкаянные десятки тысяч таких егоров, никому не нужные и неприкаянные.

Нетерпимость нашего общества к людям, побывавшим в тюрьме не имеет разумного объяснения. До революции осуждённых в народе называли «несчастненькими», они были опекаемы множеством благотворителей и, в общем, всякий понимал, что человек скорее всего не от хорошей жизни оказался в узилище.

Советская власть сломала эту модель. Человек сидевший – это антиобщественный элемент, враг народа, как правило после срока они еще долго были «пораженными в правах».

Почему это отношение живо и по сей день, хотя советской власти 30 лет уже как нет, я, честно говоря, не знаю.

Люди садятся в тюрьму по глупости, за мелкие кражи, хулиганство. По той же статье, по которой сидели свои одиннадцать месяцев Кокорин и Мамаева, сидят тысячи людей, которые отличаются от знаменитых футболистов только тем, что до них никому нет никакого дела. Когда они сели, за что и когда они выйдут – никому они будут не нужны.

Обыватель в каждом человеке с судимостью видит убийцу и громилу, что скорее всего не так даже с точки зрения статистики. Цифры говорят, что по тяжелым статьям сегодня сидит не более 20% людей. Сидят они подолгу и выходят на свободу в очень небольшом числе.

Остальные – вполне мирные граждане, которые ничем не отличаются от всех остальных. Но дискриминация людей, отбывших наказание, приводит к выталкиванию их из нормальной жизни. Люди просто не находят себя на свободе и снова оказываются в тюрьме. Следствием этой «непримиримости» общества является рост доли повторно осужденных. Она растет последние 15 лет и достигает сегодня 45% от общей численности людей в колониях и тюрьмах.

Они там оказываются повторно не из-за дурного воспитания или плохой генетики. Общество не хочет и не умеет возвращать людей к нормальной жизни. Государству проще содержать на постоянной основе в тюрьмах несколько сот тысяч опасного и сложного человеческого «балласта» в качестве бесплатной рабочей силы.

Дело даже не в том, что на дворе 2019 год. Но для страны, где хронический дефицит рабочей силы, который компенсируется потоком гастарбайтеров, это просто глупо. Не говоря уже о том, что гастарбайтеры криминальную статистику точно не улучшают.

Логика должна быть предельно простая. Есть объективные ограничения. Человек с судимостью не может работать в силовых структурах, судебной системе, где общественные риски слишком высоки. Все остальные сферы жизни должны быть открыты для всех. Человек был осужден, рассчитался с обществом в полной мере. Все. К нему счетов больше нет и быть не может. Он не является неполноценным, опасным и испорченным.

Социальные структуры, государственные и негосударственные должны целенаправленно заниматься поддержкой этих людей. Поиском работы, переподготовкой, обучением. Не всех ждет питерский «Зенит» и зарплата в несколько миллионов долларов в год.

Опыт, который дает ФСИН своим «клиентам», сам по себе является глубоко негативным и травмирующим. К сожалению, все попытки реформировать тюремную систему пока успехом не увенчались. Даже учитывая этот факт, просто из милосердия, не стоит добивать людей после того, как они покинули ее стены.

Хорошо, что Кокорин и Мамаев будут снова играть в футбол. Это просто отлично.