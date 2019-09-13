Эксперты раскрыли секрет популярности Ольги Бузовой: Простая, как стул

Еще два года назад об Ольге Бузовой слышали, пожалуй, только любители «Дома-2» и поклонники футбола, знающие, что на ней женат игрок российской сборной Дмитрий Тарасов. И вдруг «глупышка Оля» превратилась в персонажа жестокой драмы. Последовал громкий развод с футболистом. Бузова страдала, поклонники поддерживали ее в соцсетях. Потом не имеющая особых вокальных данных телеведущая решила спеть о своей несчастной любви и купила несколько хитов. Флиртовала с Нагиевым, сидела на коленях у Киркорова, каждый раз вызывая бурную дискуссию в интернете. Выпустила линию одежды, снялась в рекламе... Отрывок из ее песни «Мало половин» спел в «Вечернем Урганте» Розенбаум... В общем, Бузова превратилась в настоящую звезду, стала зарабатывать на корпоративах. Что же произошло и можно ли повторить опыт Бузовой тем, кто мечтает прославиться? Об этом мы расспросили экспертов.

На ты со зрителем

- Секрет привлекательности Бузовой у народа - ее простота, - считает промоутер Сергей Лавров. - Она популярна в большей степени в регионах. Сначала артист становится известен в провинции, потом в Москве. Так прославился, например, Стас Михайлов. В свое время он куда только не приносил свои диски, но их не брали на радио. Никто не хотел с ним работать. Но как только его песни полюбил народ в глубинке, в столице его встретили с распростертыми объятиями. С Бузовой - то же самое. Ее тема простая и понятная. Доступность, прямое обращение к своему подписчику в соцсетях: «А вот я такая. Привет». Она на ты со своим зрителем. Ничего заумного. Как у Стаса Михайлова в музыке простота, так у Оли - в подаче себя. Три ноты - и хватит. Можно две. Но мало кто хочет выглядеть простушкой в сети. Наоборот, всем хочется казаться умнее, чем есть. А Оля сделала ставку на естественность. Ну и, конечно, постоянно подогревает к себе интерес.

Такой была Оля в «Доме-2».Фото: PHOTOXPRESS

А на концерты не ходят

- Получится ли у любого повторить успех Бузовой? Не думаю, - продолжает Сергей Лавров. - Она шла к славе не один год. В «Доме-2» научилась манипулировать эмоциями и вниманием публики, подавать себя. И теперь ловко этим пользуется. Конечно, толчок ей дал развод с Тарасовым. Брошенка, все жалеют. И она не упустила свой шанс.

Подписка на Бузову в Инстаграме - это стадное чувство. Раз про нее говорят, то надо зайти подписаться ради интереса. Но при виртуальной популярности в сетях у Бузовой нет аншлагов в залах. Первый тур, в который Оля поехала, провалился. Организаторы устраивали концерты во Дворцах спорта. Рассуждали так: если у человека 10 миллионов подписчиков в соцсетях, то это дикая популярность и гарантирован успех. Объявляют концерт Бузовой во Дворце спорта, например в Уфе. Фиаско! Сто билетов продано. Вообще никто не идет. И начинают концерты переносить в тысячные залы, а потом и в ДК по 70 мест. Виртуальная популярность отличается от реальной. Люди готовы посещать ее страницу, но не готовы платить за нее живым рублем.

Зато многие хотят видеть ее в качестве ведущей корпоративов. «Кого позвать на корпоратив?» - «Давай Бузову, ведь это круто, на нее 16 миллионов подписано, а она у нас будет петь». Вот именно на корпоративы у меня на нее много заказов. И с рекламой в соцсетях у нее порядок. Рекламодатели понимают, что если Бузова что-то опубликует, это увидят сразу 16 миллионов подписчиков.

Умеет создать инфоповод

- Сила Бузовой в том, что она может создавать информационный повод, - высказался пиар-менеджер Кирилл Иванов. - Она продукт «Дома-2», а значит, телеканала, который сделал из нее собственный продукт, привлекая все службы - стилистов, имиджмейкеров, пиарщиков. Например, у многих есть бабушка. Но Бузова (или ее пиарщики) придумали отправить ее бабушку плясать с Киркоровым. И пост собрал много лайков и просмотров. Все, что происходит в ее жизни, она (или ее помощники) кидают в топку. Ее развод принес бешеный всплеск внимания к ней. Образ обиженной, страдающей, покинутой женщины положительно повлиял на раскрутку. К тому же, во всем главное - регулярность. Бузова ежедневно о себе напоминает. Скажем, облизала тарелку, посмеявшись над блокадниками (видео - на kp.ru), - сразу бешеный всплеск обсуждений, осуждений. Снова завела публику.

Теперь Бузова - звезда Инстаграма. И знает, какой стороной повернуться к зрителям, чтобы продемонстрировать свои таланты. Фото: instagram.com/buzova86

«Любую песню можно сделать хитом»

- Бузова - это «эффект стула», - настаивает режиссер Александр Стефанович. - Когда-то в Голландии на одном из телеканалов устроили экспериментальное реалити-шоу: ежедневно на одну минуту включали трансляцию из пустой комнаты, в которой стоял стул. Самый простой деревянный стул, без всякого выпендрежа. Люди не понимали: зачем? Удивлялись, но привыкли. Иногда стул двигали под другим углом. И тогда люди, привыкшие к тому, что стул стоял определенным образом, устраивали дискуссию: почему это произошло? В общем, под конец эксперимента стул стал популярным. Про него знали все. Бузову нам показывают буквально каждый день. Спасения от нее нет. Любую бездарную песню при проплаченной ротации можно сделать хитом. Хотя что из себя представляет на самом деле Бузова - мы понимаем. Она просто фрик.

- Уверен, весь вопрос и секрет в деньгах. Надо хорошо вложиться, и тогда можно получить результат, - сказал «КП» продюсер, бывший директор группы «Тату» Леонид Дзюник. - За Олей стоит влиятельный покровитель, который вкладывает деньги в ее раскрутку. Не исключаю, что у них личные отношения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Специалист по интернет-технологиям:

У нее искусственно завышено количество подписчиков

Ольга Бузова - рекордсмен в сетях по количеству подписчиков: их у нее 16 миллионов. У Максима Галкина, которого мы видим по телевизору куда чаще, - только 6,2 млн. У Пугачевой - 2, 2 млн. Однако, по мнению экспертов, реальная картина именно у Галкина, а у Бузовой цифры искусственно завышены.

- Популярность конкретной страницы надо смотреть не только по количеству подписчиков - этот показатель можно подделать, но и по вовлеченности пользователей, - объяснил «КП» Михаил Гуревич, директор компании инвестиционной компании, экс-гендиректор компании «Медиа-мир». - Посты Максима Галкина регулярно смотрят от 600 тысяч до 3 млн пользователей. И у него в два раза больше лайков, чем у Бузовой, несмотря на то что меньше подписчиков. А у Бузовой - скачки: то только 200 человек посмотрело, то 2 млн. Откуда они? Либо была какая-то дополнительная реклама в СМИ (скажем, Оля спровоцировала очередной скандал), или, не исключаю, подключились боты (роботы, искусственно накручивающие посещаемость за деньги. - Ред.). Сравнивать нужно все показатели - количество просмотров, комментариев, лайков. Один показатель - например, количество подписчиков - подделать легко. Но подделать все показатели на протяжении длительного времени - это сложно и дорого. Есть масса служб, которые за деньги приводят подписчиков. Уверен, Бузова такими услугами пользуется.

- А сколько это может стоить?

- Миллион - два миллиона рублей в месяц.

- У Бузовой эта сумма окупится! У нее рекламный пост стоит миллион рублей.

- Да. Но рекламодатели же не идиоты. Они смотрят на эффективность! Надо отметить, что в социальных сетях рост подписчиков не напрямую связан с известностью. Достаточно сделать что-то экстравагантное, чтобы привлечь к себе внимание. Давайте вспомним американку, которая выбежала на поле обнаженной в финале футбольной Лиги чемпионов. Буквально за день количество подписчиков у нее выросло миллионов на 5 - 10. Значит ли это, что она такая популярная личность, которую надо уважать? Нет, конечно, она просто девушка, которая поймала то, что мы называем хайпом, - некую общественную привлекательность. На Бузову тоже подписываются, как на хайповую девушку. Она герой светской хроники, и это мотивирует посещать ее страницу. Да, она платит за раскрутку, но ее феномена никто не отменял: девочка, которую знала только молодежная аудитория, теперь известна всей стране.

ПОДСЧЕТ

За 2018 год Ольга заработала $4,4 миллиона (292 млн руб.). Корпоратив с участием Бузовой стоит 1 - 2 млн рублей, а ценник на рекламные контракты начинается от 5 млн.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715350" frameborder="0"></iframe> Ольга Бузова: от уборщицы до миллионерши.Кто не знает Бузову? Олю знают все. Одни её обожает, а другие - ненавидят. Порой кажется, что равнодушных к экс-участнице «Дома-2» просто нет…

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