Сын бывшего чиновника и заядлый рыбак: Что известно о полицейском, который застрелил коллегу в метро

Расследованием уголовного дела о перестрелке на станции метро «Рязанский проспект» будут заниматься в главке Следственного комитета РФ - этой ночью московские следователи передали все материалы в «центр».

«Комсомольская Правда» уже сообщала, что около 18:00 на платформе «Рязанского проспекта» сотрудники отдела собственной безопасности (ОСБ) УВД на Московском метрополитене пытались задержать 35-летнего патрульного Алексей Смирнова. Как говорят в полиции, прапорщик попался на взятке - 2 тысячи рублей ему отдал мигрант, у которого при проверке не оказалось регистрации в Москве.

Смирнову предложили проехать в УВД, но тот открыл стрельбу из табельного пистолета. По предварительной информации, выстрелил он больше десятка раз. 38-летний Максим Веялко, получивший ранения в область груди и живота, успел выскочить по эскалатору наверх, но недалеко от входа в метро упал, потеряв сознание. От потери крови он скончался еще до приезда врачей. Другой сотрудник ОСБ, Алексей Лимонов (ему 40), тоже получил серьезные ранения в живот. В больницу его доставили в тяжелом состоянии, но сумели спасти.

Алексей Лимонов остался живФото: Одноклассники

Алексей Смирнов задержан. Ночью прошел первый допрос.

Раненый сотрудник ОСБ убегает от стреляющего в него полицейского в Москве.Видео с камер наблюдения

Что известно о стрелке? Смирнов служит в УВД на метрополитене больше пяти лет. Он уроженец поселка городского типа Шаховская в Московской области (это около 150 км от Москвы, в пгт живет чуть больше 10 тысяч человек). По информации «КП», после службы в армии мужчина какое-то время работал судебным приставом, затем закончил Волоколамский колледж права и безопасности, после чего устроился на работу в полиции.

В Шаховской рассказывают, что отец полицейского Владимир Смирнов еще в 90-х работал в администрации Шаховской, а потом занялся бизнесом. По информации из открытых источников, основная деятельность индивидуального предпринимателя Владимира Смирнова - производство мебели. Алексея Смирнова знакомые описывают как спокойного человека. В числе его хобби называют рыбалку - на фотографиях в соцсетях родни патрульный Смирнов-младший позирует с большим уловом.

Главный вопрос: почему полицейский, пойманный с поличным, открыл стрельбу по коллегам? За взятку ему грозило увольнение и до трех лет колонии. За нападение на сотрудников УВД ему теперь светит от 12 лет до пожизненного.

Смирнова знакомые описывают как спокойного человека. В числе его хобби называют рыбалкуФото: Одноклассники

КСТАТИ

Сколько получают полицейские, работающие в метро

По информации «КП», среди нижних чинов УВД на Московском метрополитене довольно большая текучка. Поэтому объявления о вакансиях постоянно размещаются в вагонах подземки. На сайте УВД сообщают, что на службу принимаются мужчины и женщины от 18 до 35 лет с образованием не ниже среднего. Зарплата - от 50 тысяч рублей плюс ежемесячные надбавки и премии (по нашей информации, в среднем может выходить около 70 тысяч). График - сутки через трое. Отпуск - от 35 дней в год. Бесплатный проезд на метро. Бесплатное медобслуживание. При желании - бесплатное высшее юридическое образование. Льготная пенсия после 20 лет службы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/732925" frameborder="0"></iframe> Полицейский открыл огонь по коллегам возле метро в Москве.

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